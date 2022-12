Spațiile comerciale de la metrou – paragină, ilegalitate și nepăsare. FOTO

Persoane fără adăpost și cerșetori își fac veacul printre spațiile comerciale de la metroul bucureștean, lăsate în paragină după ce au fost închise de Cătălin Drulă. Mai sunt însă și magazine deschise.

A trecut aproximativ un an și jumătate de când ultimul ministru USR al Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă, a închis spațiile comerciale de la metrou.

Foto: Laurențiu Mușoiu

Chiar și acum, cele mai multe spații sunt în paragină, neiginenizate și parțial distruse, deteriorând semnificativ imaginea metroului și, implicit, a Capitalei.

Spațiile comerciale, adăpost pentru persoanele fără casă

Printre spațiile comerciale abandonate, de care compania Metrorex nu se ocupă, își fac veacul persoane fără adăpost, după cum arată imaginile surprinse de reporterii cotidianului național “România liberă”.

Foto: Laurențiu Mușoiu

În apropierea uneia dintre ieșirile de la Piața Unirii, un bărbat cântă la vioară, în fața peisajului apocaliptic creat de spațiile comerciale abandonate și vandalizate, încercând să strângă câțiva bani.

Se mai pot observa însă și două spații comerciale deschise în pasajul metroului din Piața Unirii.

Magazinele deschise la Piața Unirii sunt încadrate de spații comerciale abandonate.

Un vânzător de la unul dintre cele două magazine deschise la una dintre intrările la metrou de la Piața Unirii le-a cerut reporterilor noștri să nu mai fotografieze spațiul.

Multe ședințe la Metrorex

Reporterii noștri au contactat-o telefonic pe Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex S.A., pentru a afla care sunt planurile companiei cu spațiile comerciale lăsate acum în paragină și care este motivul pentru care unele magazine funcționează.

Mariana Miclăuș, director general Metrorex, participă la semnarea unui protocol între ministerul Transporturilor, Metrorex și primăria sectorului 4, la sediul ministerului din București, luni 5 septembrie 2022. Inquam Photos / George Călin

Miclăuș ne-a spus că nu poate vorbi, aflându-se într-o ședință importantă și că va reveni cu un telefon, în două minute.

Directorul Metrorex nu ne-a mai contactat însă, desemnând un angajat de la departamentul de comunicare al companiei pentru a ne răspunde la întrebări.

Responsabilul de la comunicare ne-a cerut să adresăm o solicitare oficială prin poștă electronică.

Am adresat o solicitare oficială către Metrorex.

Ulterior, și angajatul de la comunicare a intrat în ședință, după cum ne-a transmis.

Până la închiderea ediției, nu am primit un răspuns din partea Metrorex.

Vom publica răspunsul, atunci când îl vom primi.

În urmă cu jumătate de an, Cătălin Drulă vorbea despre dosarul DNA legat de spațiile comerciale de la metrou.

„Liderul de cartel Ion Rădoi a fost trimis în judecată. O muncă enormă a DNA pentru probarea fărădelegilor din jurul spaţiilor comerciale de la metrou gestionate de sindicat. Am calitatea de parte vătămată în acest dosar, una dintre infracţiunile de care este acuzat Rădoi fiind cea de şantaj. În această calitate am avut acces legal la dosar. În disperarea de a-şi salva imperiul subteran, Rădoi a apelat la foşti miniştrii ai Transporturilor, la actuali politicieni, la primari, la toţi cei care într-un fel sau altul l-au ajutat de-a lungul timpului sau au închis ochii la ce se întâmpla la metrou. Eu am refuzat să întorc capul şi mi-am făcut treaba aplicând legea. De aici încolo e rostul Justiţiei să se pronunţe”, a scria Drulă pe Facebook.

Ion Rădoi, preşedinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de folosirea influenţei şi de şantaj, a informat, luni, DNA.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!