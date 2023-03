Rusia desfășoară acțiuni hibride împotriva cetățenilor României și Republicii Moldova, avertizează premierul Ciucă

Rusia desfășoară acțiuni hibride împotriva cetățenilor Republicii Moldova dar și împotriva cetățenilor României, avertizează premierul Nicolae Ciucă.

Șeful Guvernului României a lansat acest avertisment în mesajul transmis în cinstea aniversării SRI. Mesajul a fost publicat de Guvernul României la data de 28 martie 2023.

„Ne aflăm într-o perioadă de dezvoltare alertă a noilor tehnologii – aliat, motor de creștere economică dar și sursă de vulnerabilități. Cu atât mai mult astăzi, când am intrat în al doilea an al războiului de agresiune pe scară largă al Federației Ruse în Ucraina, care aduce nenumărate provocări și riscuri și pentru România. Și o vedem zi de zi, prin acțiunile hibride îndreptate direct și către cetățeni, nu numai în Republica Moldova, stat unde avem interese și responsabilități speciale, ci și aici, în România, împotriva propriilor noștri cetățeni. Comportamentul agresiv al Federației Ruse pune sub presiune valorile, interesele şi obiectivele naţionale, coeziunea noastră societală”, subliniază premierul României.

Săptămâna trecută, la data de 23 martie, premierul Ciucă fusese în vizită în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au semnalat și ele amenințările venite din partea Rusiei. La începutul anului 2023, chiar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se referise la acest subiect.

Scopul unor acțiuni hibride ar fi subminarea prestigiului instituțiilor statului

„Suntem responsabili pentru apărarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, a demnității, alegerilor și proprietății sale. De aceea, ținta predilectă a atacurilor hibride vizează construcția încrederii, prestigiul și relevanța statului, a instituțiilor sale în percepția societății și a fiecărui individ. Serviciul Român de Informații este primul chemat să asigurare securitatea celor trei componente – stat, societate și cetățean”, a subliniat premierul Ciucă, în mesajul trasmis cu prilejul aniversării SRI.

