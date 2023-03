O investigație Recorder dezvăluie cum se dă șpagă la vama română

O investigație jurnalistică realizată și difuzată de site-ul Recorder dezvăluie cum se dă șpagă la vama română, de către șoferii care vor să intre în România.

Una dintre sumele pe care un șofer de TIR străin ar fi obișnuit s-o dea este de 500 de euro. O asemenea mită s-ar percepe la punctele de frontieră ale României cu Ucraina sau cu Republica Moldova. În schimbul șpăgii, șoferul ar avansa mai repede la coadă și ar fi scutit de anumite taxe către statul român.

În această rețea infracțională ar fi implicați funcționari ai Vămii, ai Poliției de Frontieră și ai CNAIR. În ancheta Recorder este menționat și numele unui politician, Marian Mina, șef în filiala PSD Giurgiu. Mina este și deputat, precum și vicepreședinte al Comisiei de Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților.

„În urmă cu trei luni, România a ratat din nou aderarea la spațiul Schengen, în suspinele unei întregi clase politice, care s-a declarat revoltată și dezamăgită. Dar își doresc cu adevărat politicienii eliminarea controalelor de la frontieră? Sau există interese financiare mai presus de așa-zisele proiecte de țară? Am consultat surse din interiorul sistemului vamal, am parcurs documente, am obținut imagini video cu momente în care funcționarii români sunt mituiți și am urmărit zile întregi, dintr-o mașină, activitatea din vămile țării. În final, am obținut imaginea unui lanț al șpăgii care pornește de la firmele de transport, trece prin instituțiile statului și se termină în vârful clasei politice”, subliniază jurnaliștii de la Recorder.

Unul dintre comentariile primite drept răspuns la această anchetă jurnalistică este extrem de trist:

„Încă o data îmi comfirmati, ca dupa 10 ani lucrati in Ministerul de Interne, a fost ceea mai buna decizie a mea de a demisiona si de a pleca din tara”

