O armată puternică este o garanție a drepturilor cetățenilor, afirmă premierul Ciucă. Există „tentative de destabilizare” a parcursului european al României

„Doar o armată puternică este garanția că un stat și o societate sunt protejate și cetățenii se pot bucura în pace de drepturile și libertățile lor”, a afirmat premierul Nicolae Ciucă, cu o zi înainte de ședința CSAT care este convocată la data de 11 aprilie 2023.

Șeful Executivului a făcut această apreciere legată de rolul armatei cu prilejul vizitei sale, la data de 10 aprilie 2023, la Brigada 282 Blindată din Focșani. Premierul a fost însoțit în această vizită de ministrul Apărării Naționale, de ministrul Afacerilor Interne și de șeful Statului Major al Apărării.

„Trăim vremuri tulburi, trăim într-o lume instabilă, în care războiul a revenit în prim-plan, ca instrument pentru revizuirea granițelor unui stat suveran. Războiul nedrept nu va avea niciodată sorți de izbândă. Deși prezent mereu în istorie sub diverse forme, răul nu a triumfat niciodată”, a subliniat premierul României. „Ca stat membru al UE și al Alianței Nord-Atlantice, suntem de partea bună a istoriei și depinde numai de noi să păstrăm nivelul necesar de stabilitate militară, politică, economică și socială pentru țara noastră. Doar această stabilitate a țării ne poate întări și ne poate proteja de toate tentativele de destabilizare a parcursului european al României. Pentru a păstra această stabilitate și acest parcurs european, avem nevoie de înțelepciune și determinare în acțiunile noastre dar și de încrederea cetățenilor în instituțiile statului”, a precizat premierul Ciucă. El a precizat că războiul din apropierea României, adică din Ucraina, este „un război de uzură, un război lung, o provocare pentru lumea liberă, pentru democrație, pentru lumea bazată pe reguli”.

Premierul Ciucă a amintit că, din anul 2023, statul român „a ales” să aloce domeniului Apărării un nivel de 2,5 la sută din PIB, deci peste nivelul de 2 la sută care s-a alocat în anii anteriori. „Vă garantez că investițiile în dezvoltarea capabilităților militare vor continua și în anii următori”, a precizat premierul Ciucă. Se știe, totuși, că în anul 2023 Nicolae Ciucă va pierde funcția de premier în favoarea lui Marcel Ciolacu. De asemenea, se știe că, în anul 2024, președintele Iohannis își va încheia mandatul de președinte al României.

După cum se știe, Ciucă este general în rezervă. El a deținut funcțiile de șef al Statului Major al Apărării (cea mai înaltă funcție militară din România) și de ministru al Apărării Naționale. Este interesant faptul că, deși acum este civil, premierul nu s-a referit la rolul instituțiilor specifice unui stat democratic, de exemplu la rolul Parlamentului sau al Justiției, ci doar la rolul armatei.

Premierul Ciucă a insistat asupra rolului militarilor în discursul rostit cu o zi înainte de ședința CSAT din 11 aprilie 2023. Ședința a fost convocată, acum câteva zile, de președintele Iohannis. Conform anunțului transmis de Președinția României, „pe ordinea de zi a ședinței Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la evoluțiile privind situația de securitate din Regiunea Mării Negre, în contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei și a intervențiilor externe asupra procesului democratic din Republica Moldova. De asemenea, se va analiza și concepția dezvoltării aviației militare române. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”.

O serie de teme privind modernizarea Armatei Române au fost discutate în CSAT și în toamna anului trecut.

Șeful Guvernului, Nicolae Ciucă, susține că ar exista „tentative de destabilizare a parcursului european al României” și că instituțiile statului, inclusiv armata, trebuie să asigure „nivelul necesar de stabilitate militară, politică, economică și socială”. În condițiile în care România este deja membru în NATO și în UE, avertismentul lansat de premier este foarte grav.

Acum două luni, în cadrul Conferinței de securitate de la München, ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, avertiza asupra intenției Rusiei de a reface sfera de influență a fostei URSS. Acea sferă de influență includea și România. Ministrul Aurescu și-a prezentat punctul de vedere într-un eveniment intitulat „The Battle for the Black Sea: Mapping the Center of Gravity for the Eastern Flank of NATO”.

Ministrul român de Externe a semnalat intenția Rusiei de a-și reface o sferă de influență, iar în aceste intenții ar fi inclusă, în mod evident, și România.

