EXCLUSIV. Nicu Marcu îl lasă pe Bogdan Drăgoi să treacă peste lege la Electromagnetica. ASF e singura care nu vede cum trei SIF acționează împreună

SIF Banat-Crișana, SIF Muntenia și SIF Oltenia dețin acțiuni între ele, mulți investitori la SIF-uri cunosc că fostul ministru Bogdan Drăgoi le controlează pe toate trei, dar ASF, condusă de Nicu Marcu, spune că nu vede nicio acțiune comună a două dintre aceste societăți de investiții financiare, care au cumulat cele mai multe acțiuni la Electromagnetica.

Societatea de Investiții Financiare (SIF) Muntenia și SIF Oltenia au acumulat mai multe acțiuni la Electromagnetica S.A. (ELMA) decât prevede pragul de la care trebuie depusă o ofertă publică de cumpărare.

SIF Muntenia și SIF Oltenia nu au făcut o ofertă publică de cumpărare, contrar prevederilor legislative în vigoare, dar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu vede motive să intervină.

După cum a arătat “România liberă”, ASF a amendat SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia, cunoscute în piața de capital drept controlate de Bogdan Drăgoi, pentru o situație similară, la Bursa de Valori București S.A.

Nicu Marcu, președintele ASF / Foto: Inquam

Autoritatea condusă de Nicu Marcu nu vede însă motive să intervină în cazul Electromagnetica.

“Vă comunicăm faptul că cele două situații aduse în discuție sunt diferite.

Astfel, în ceea ce privește SIF Banat Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A., a prezentat relevanță deținerea de control pe care SIF Banat Crișana S.A. o are în SAI Muntenia Invest S.A., precum și faptul că SAI Muntenia Invest S.A. are calitatea de administrator al SIF Muntenia S.A.

Aceste elemente au atras incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată prevăzute la nivelul Legii nr. 24/2017 și, pe cale de consecință, obligația raportării atingerii pragului de 5% din drepturile de vot în ceea ce privește Bursa de Valori București S.A., respectiv:

– societatea-mamă împreună cu filialele sale;

– organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor.

Totodată precizăm faptul că amenda a fost aplicată reprezentantului legal al SIF Banat Crișana și nu celor două societăți.

În ceea ce privește SIF Oltenia S.A. și SIF Muntenia S.A., prezumțiile legale incidente în cazul SIF Banat Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A. nu sunt aplicabile. Reținem faptul că până în prezent, A.S.F. nu a emis vreun act individual prin care să constate acțiunea concertată dintre SIF Oltenia S.A. și SIF Muntenia S.A.”, se arată într-un răspuns oficial al ASF, pentru “România liberă”.

Acțiunile comune ale SIF-urilor

Activitatea din piață indică totuși legături evidente și acțiuni comune ale SIF Banat-Crișana, SIF Muntenia și SIF Oltenia.

SIF Banat-Crișana deține acțiuni reprezentând 99,98% din capitalul social al SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia.

Surse din avocatură, specializate pe astfel de spețe, au explicat, pentru “România liberă”, cum prin intermediul unor fonduri de investiții, SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia dețin majoritatea drepturilor de vot ce pot fi exercitate în cadrul adunărilor generale ale SIF Oltenia.

Aceeași sursă arată cum, conform Raportului Curent nr. 6094/07.10.2020 al SIF Oltenia S.A., grupul de persoane format din Străuț Radu – Răzvan, Fondul Închis de Investiții Active Plus, FIA Certinvest Acțiuni, FBI Certinvest Xt Index, FDI Certinvest Bet Fl Index, Fondul Închis De Investiții Star Value, FII Multicapital Invest, FDI Star Focus, FDI Star Next, Fondul Închis De Investiții Optim Invest, FIT Bet – Fl Index Invest, FDI Prosper Invest, FIA Roumanian Strategy Fund AA/Vaduz, FII SMART MONEY, FDI FIX INVEST, FII FORTUNA CLASIC, FII FORTUNA GOLD, OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxembourg, SIF Muntenia și SIF Banat Crișana se află sub controlul comun al SIF Banat-Crișana S.A. și SIF Muntenia și dețin, în mod cumulat, direct și indirect un număr de 165.986.703 acțiuni SIF5, reprezentând 31.789136 % din capitalul social al SIF Oltenia S.A., respectiv 33.197341% din capitalul cu drept de vot.

În prezent deținerile acestor entități la capitalul social al SIF Oltenia SA sunt mai ridicate confornm informațiilor apărute recent în mass media.

Prin urmare, este ușor de constatat că SIF Oltenia are toate motivele să acționeze, în cazul Electromagnetica, exact cum dorește SIF Muntenia, administrată de SIF Banat-Crișana prin SAI Muntenia Invest.

Ce prevede legea

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017: “O persoană care, ca urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine valori mobiliare emise de un emitent care, adăugate la deţinerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care acţionează concertat, îi conferă acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare, la un preţ echitabil şi având ca obiect toate deţinerile acestora, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii respectivei deţineri”.

În cazul ELMA, depășirea pragului legal de 33% s-a realizat în data de 06.04.2022 prin achiziționarea de către SIF Muntenia a unui pachet de 8,29% din acțiuni.

Această deținere s-a adăugat la cea de 25,17% înregistrată de SIF Oltenia SA la data respectivă, totalul acțiunilor aflate în proprietatea SIF Muntenia și SIF Oltenia reprezentând un procent de 33,46% din totalul acțiunilor emise de ELMA.

În data de 30.05.2022 SIF Oltenia a mai achiziționat un pachet de 5 464 179 acțiuni ELMA, după cum rezultă din raportul curent din data de 31.05.2022 .

Deținerea SIF Oltenia este în prezent de 26,9484% din totalul drepturilor de vot, în timp ce SIF Muntenia are în proprietate un număr de acțiuni reprezentând 8,29% din acțiunile ELMA, controlând, pe cale de consecință 8,29% din totalul drepturilor de vot în adunările generale ale ELMA. Rezultă astfel o deținere curentă cumulată de 35, 2343% din totalul drepturilor de vot ELMA, superioară pragului de 33% prevăzut de dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

