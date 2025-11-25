Cătălin Drulă, propunerea USR pentru Primăria București, este inginer de sistem / software și este privit în tabloul electoral actual ca un candidat care folosește un limbaj dur în declarațiile politice. Afirmații prin care sancționează decizii, fapte sau chiar contra-candidați. Retorică ce ar putea să-l izoleze în cazul unui electorat clasic, dar poate mobiliza electoratul urban, reformat care se regăsește în lupta anticorupție. Are 44 de ani, este născut în București, iar astăzi reprezintă județul Timiș în Parlamentul României.

”Duritatea mea nu e împotriva oamenilor, ci împotriva sistemului care îi păgubește. De aceea cred că pot genera și încredere, și emoție: pentru că oamenii simt autenticitatea și consecvența. În rest, sunt un om care poate explica, poate dialoga și poate convinge prin rezultate. Toată această campanie, am fost și voi fi în stradă, de vorbă cu oamenii. Eu cred că un primar USR este garanția că PSD și PNL nu mai fac combinații pe banii bucureștenilor”, spune Cătălin Drulă, apreciind că imaginea de ”politician dură” i s-a format de la ”lupta cu mafia lui Rădoi de la Metrorex și pentru că a refuzat intervenții de la politicienii corupți”.

Absolvent al Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București, Cătălin Drulă se remarcă prin liniaritate în parcursul educațional. Este absolvent al Universității din Toronto, cu licență în Informatică (Bachelor of Science in Computer Science – media de absolvire 3,93 din 4), universitate în care urmează și studiile de master, în același profil de specialitate. Prima interacțiune cu piața muncii a avut-o în anul 2006, când a fondat startup-ul care a dezvoltat o platformă de marketing de proximitate prin Bluetooth numită ProxyCast. Adică, avem de-a face practic cu o platformă care difuzează mesaje de marketing către dispozitive mobile din proximitate folosind Bluetooth, cu ajutorul unor „proxies” care gestionează distribuția mesajelor către utilizatori aflați în raza de acțiune.

A lucrat în același domeniul de activitate, pentru care s-a specializat, până în 2015: inginer software şi procesare de semnale digitale la Cresta Technologies (2008-2010), inginer software la Willow Garage (2010-2011), inginer software la Suitable Technologies (2011-2014), inginer de sistem la Zipline (2014-2015).

„Plec din cauza unui premier (Florin Cîțu n.r.) iresponsabil și incapabil să înțeleagă ce înseamnă conducerea unui guvern. Un premier despre care am spus odată că e un zombi politic și care nu înțelege că e terminat politic”, spunea Cătălin Drulă, în septembrie 2021, la momentul înaintării demisiei din funcția de ministru al Transporturilor.

” Vom lupta cu un sistem corupt şi inept, care face o prioritate din clientelism, nu din bunăstarea ţării. Vom arăta unde se risipeşte resursa bugetară şi vom veni cu soluţii concrete pentru a acoperi aceste găuri negre. Vom avea pentru fiecare minister şi agenţie o echipă de monitorizare care e mai mult decât un guvern din umbră”, a precizat Cătălin Drulă, în februarie 2022, la momentul în care Biroul Politic al USR l-a desemnat președinte interimar USR.

”Pentru mine, în întreaga mea viaţă, asumarea a fost un principiu de bază. Îmi asum acest rezultat”, a declarat Cătălin Drulă, în iunie 2024, la momentul în care a ales să-și dea demisia din funcția de președinte USR, din cauza eșecului în alegeri.

Lider de Opoziție și partid în scădere în sondaje

USR nu a reușit, în mandatul lui (2022 – 2024), să devină ”vocea principală” a Opoziției, cea a nemulțumirii cetățenilor. Aglomerația pe acelați culoar – REPER, Forța Dreptei – dar și fracturile interne sau acuzațiile reciproce ale colegilor de partid l-au pus în fața unui fapt împlinit. Scor total nemulțumitor în alegerile din anul 2024. Rezultate ce pot fi puse și pe seama profilului alegătorului USR care se regăsește preponderent în zona urbană. Adică rețeaua USR nu este una cu tradiție, mai ales că filialele rurale aproape că lipsesc. Traversând ceea ce putem numi o ”fază de uzură”, USR nu s-a putut remonta după ieșirea de la guvernare, mai ales că liderul de atunci, Cătălin Drulă, nu este perceput ca un tip carismatic în stil populist.

Scăderea USR a început odată cu plecarea lui Cioloș din fruntea partidului, după 6 luni de mandat, care a condus și la crearea REPER.

Politician bogat care urmărește ”randamente mari”

Fostul ministru al Transporturilor este un om bogat. Potrivit declarației de avere din anul 2024, Drula are doar active financiare de 1.340.000 RON, echivalentul a 265.477 euro. În plus, doar acțiunile deținute la Zipline International, firma unde care a lucrat și care reprezintă un fel de UBER asigurat cu drone care efectuează servicii utilitare, valorează 2.503.403 USD. Indemnizația de deputat mai înseamnă și ea 141.399 RON, adică 28,585 euro.

Cătălin Drulă este posesorul unui portofoliu diversificat evidențiat prin titluri de stat, acțiuni internaționale, ETF-uri, conturi la borkeri. Această expunere remarcabilă pe piețele internaționale indică profilul investitorului atent la randamente mari, nu doar în zona palsamentelor conservatoare.

Această caracteristică rezultată din administrarea propriei vieți ar putea justifica orientarea lui spre proiectele mari, solide.

”Pentru mine este simplu. Vreau implementarea referendumului propus de Nicușor Dan, astfel încât Primăria Generală să aibă bugetul necesar pentru proiecte mari și, în același timp, pârghii reale asupra sectoarelor. Asta înseamnă priorități clare. Exemplu, zero străzi neasfaltate în București în următorii trei ani, în loc de încă milioane risipite pe panseluțe și contracte dubioase. Oamenii văd că singurul partid care luptă consecvent pentru reformă este USR. Infrastructura noastră politică nu e bazată pe baroni, ci pe oameni și pe rezultate. Iar când ai un proiect clar și o viziune solidă pentru oraș, se găsesc parteneri și susținători, atât în politică, cât și în societate, pentru a putea implementa ceea ce Bucureștiul are nevoie”, a declarat, pentru România Liberă, Cătălin Drulă candidatul care apreciază că Bucureștiul, ca urmare a unei reforme prost gândite, e o sumă de șase orașe mai mici.

Lovitura ”cumnatei”, venită de la MIPE

Cătălin Drulă primește în plină campanie electorală o lovitură fix pe principiile pe care atât el, cât și USR, le vehiculează în spațiul public. Drulă a afirmat în mai multe rânduri că partidele vechi (PSD și PNL) ”au ajuns fabrici de găsit locuri de muncă la stat”. Fostul ministru consideră că astfel de rețele (clientela/cumetriile politice) sunt nu doar „urâte din perspectivă etică”, ci și un risc pentru bunul mers al statului de drept și al cheltuirii banului public.

În acest context declarativ, zilele trecute apare vehiculată, public, o informație potrivit căreia cumnata lui Cătălin Drulă a fost numită secretar de stat la Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene. Este vorba despre Alina Gârbea.

”Înțeleg și eu după scandal (mediatizare – n.r.) că nu este (cumnată – n.r.). Nu știam de relația de rudenie. Am fost surprins în mod evident la conferința de presă. O știam însă pe Alina (Gârbea –n.r.) că este ireproșabilă profesional. Și da, chiar și după scandal, nu mă interesează relațiile sale personale”, a declarat, pentru România Liberă, Dragoș Pâslaru, ministru la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Candidatul pentru București pune totul pe lipsa argumentelor serioase cu care ar putea fi atacat de contracandidați.

”Este o tactică veche, pe care o vedem de fiecare dată când cineva deranjează sistemul. Am explicat clar. Alina Gârbea este fosta soție a fratelui partenerei mele, o profesionistă cu o carieră solidă, construită în peste 20 de ani în instituțiile europene. Nu a obținut nicio funcție datorită asocierii cu mine, iar atacurile împotriva ei sunt nedrepte și complet fabricate. Sunt doar încercări disperate ale unor adversari care nu au nimic real să îmi reproșeze”, a spus, pentru România Liberă, Cătălin Drulă.

Cea mai mare vulnerabilitate a candidatului USR ar putea fi în zona ruperii legăturii emoționale sau chiar politice cu alegătorii care îl pot percepe ca pe un politician care atacă, dar nu prezintă soluții pentru rezolvarea problemelor semnalate.

Succesul lui în alegerile pentru primăria capitalei depinde foarte mult de cât de credibil poate fi când spune că vrea „infrastructură utilă, nu fântâni”, de capacitatea lui de negociere politică concretizată în alianțe politice și de modul în care răspunde atacurilor adversarilor.