Ciprian Ciucu este speranța liberală trimisă în lupta pentru fotoliul de primar al Capitalei. A ajuns în politică din societatea civilă și a cochetat o scurtă perioadă cu profesoratul. A lăsat-o baltă pe Monica Macovei când a apărut o ofertă mai bună de la Cătălin Predoiu. A părăsit M10 și a sărit din mers în căruța liberalilor, pe care o și conduce acum, din calitatea de prim-vicepreședinte. Bun comunicator, dar numai pe ce îi convine. Altfel, se inflamează repede. Nu a lămurit pe deplin o afacere imobiliară complicată, ale cărei fire duc către lumea interlopă.

Studii, experiență profesională

Ciprian Ciucu (47 de ani) s-a născut, la 16 martie 1978, în municipiul Pitești, județul Argeș. A studiat Științe Politice la SNSPA, cursuri de lungă durată, de 4 ani, pe care le-a continuat cu un master, la aceeași universitate, în Politici Publice și Integrare Europeană. După terminarea studiilor universitare, a continuat să se specializeze, câțiva ani, în politici publice și europene.

A început să lucreze la un ONG (Asociația Română pentru Libertate și Dezvoltare), apoi, la Președinția României, din martie 2000 până în februarie 2001, în timpul mandatului președintelui Emil Constantinescu. Când a venit la Cotroceni Ion Iliescu, Ciprian Ciucu – care s-a ocupat de relațiile cu presa – a plecat din funcție.

În următorul an, s-a ocupat de comunicarea cu mass-media la Oficiul Național de Cadastru Geodezie și Cartografie (septembrie 2001-februarie 2002). În 2003, a fost angajat expert în integrare europeană la Consiliul Economic și Social, tot instituție publică.

Din 2003, face pasul spre societatea civilă. Până în 2007, a promovat politici educaționale cu ONG-ul Centrul Educația 2000+ și politici structurale, europene, cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).

În 2008, a lucrat, ca expert senior în proiecte europene, pentru cunoscutul consorțiu Deloitte, susține acesta în CV-ul său, de pe pagina Primăriei Sectorului 6. Tot în aceeași perioadă, Ciprian Ciucu a oferit consultanță pentru mai multe ministere, printre care Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării. În 2012, a lucrat pe un proiect al Băncii Mondiale pentru implementarea reformei administrației publice din Republica Moldova, pe postul de expert în administrație publică. Tot conform CV-ului său, acesta declară că a acordat consulanță și pentru Comisia Europeană.

Din 2009 și până în 2016, a îndeplinit funcția de director expert în politici publice europene la cunoscutul think-tank Centrul Român de Politici Europene (CRPE), pe care l-a fondat, în 2009, alături de fostul ministru USR, Cristian Ghinea.

În paralel, a avut și o scurtă carieră universitară, fiind timp de 6 ani, din octombrie 2007 și până în iunie 2013, lector la Departamentul de Studii Europene al Universității din București, unde a susținut cursul de managmentul proiectelor.

Cariera politică. Viceprimar, dacă Predoiu câștiga Primăria Generală

După activiatatea de aproape 15 ani de ONG-ist, în 25 februarie 2015, Ciprian Ciucu primește și prima funcție publică. El este numit președintele Consiliului Național de Integritate. Este votat, în unanimitate, de cei 12 membri cu drept de vot ai CNI, care se ocupă cu monitorizarea activității ANI. El a fost numit în funcție ca reprezentant al societății civile, care nu mai fusese reprezentantă de mai mulți ani. La numirea în funcție, Ciprian Ciucu a primit sprijinul mai multor organizații ale societății civice, dar propunerea a fost făcută de PNL.

Stă doar un an în această funcție. Demisionează pe 1 martie 2016, pentru a candida la Primăria Generală, ca independent, dar susținut de partidul M10, fondat de fostul ministru al Justiției, Monica Macovei. Cu două luni înainte de alegeri – 5 iunie 2016 – Ciprian Ciucu renunță la proiectul politic cu Monica Macovei și se înscrie în PNL.

„El era candidatul susținut ca independent de M10 la Primăria București, ne-a lăsat baltă și s-a dus la PNL”, declara fostul ministru Monica Macovei, în Revista22.

M10, care apucase să strângă semnături pentru candidatul Ciprian Ciucu, nu a mai reușit să-și numească un alt candidat și să depună și cele 18.000 de semnături necesare pentru susținerea candidaturii.

Potrivit fostului ministru al Justiției, ulterior europarlamentar, Ciprian Ciucu a transmis că a negociat cu PNL, prin intermediul lui Cătălin Predoiu, care era candidatul PNL la Primăria Generală. Ciucu negociase, dezvăluie Macovei, că va fi pus cap de listă la consilierii generali, apoi ales viceprimar, urmând ca, la alegerile europarlamentare următoare, din 2019, va fi, de asemenea, pe liste. Ceea ce s-a și întâmplat.

La alegerile pentru Primăria Generală din 2016, a ieșit primar general Gabriela Firea, iar Cătălin Predoiu s-a clasat abia al treilea, după Nicușor Dan. În schimb, Ciprian Ciucu a fost unul din cei 6 consilieri pe care PNL a reuși să-i aducă în CGMB. Din postura de consilier general, Ciprian Ciucu devine o voce puternică a opoziției, fiind unul din cei mai vehemenți critici ai primarului PSD, Gabriela Firea.

Însă, Ciprian Ciucu nu își termină mandatul de consilier general. La alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, Ciprian Ciucu candidează pentru un mandat de europarlamentar. În martie, PNL definitivează lista de candidați, iar Ciucu este plasat pe locul 18, loc cu potențial nesigur. PNL iese, într-adevăr, pe primul loc – cu 27% – și obține 10 mandate de europarlamenari, dar Ciprian Ciucu nu prinde un loc în PE.

La scurt timp, este numit, totuși, în decembrie 2019, de către premierul Ludovic Orban, președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Fiind o funcție cu rang de secretar de stat, se vede obligat, pentru a nu intra în incompatibilitate, să își dă demisia din CGMB. Dar anunță, la plecare, că „își menține obiectivele politice și interesul pentru București”.

Vine anul 2020, anul alegerilor locale. Ciprian Ciucu declara, la sfârșitul lui 2019, că PNL trebuie să profite de faptul că este pe val, după câștigarea alegerilor europarlamentare și prezidențiale cu Klaus Iohannis, reconfirmat pentru al doilea mandat, și să vină cu un candidat unic al dreptei pentru a învinge candidatul PSD. Ce este mai interesant, el spunea și că ar fi dispus să candideze la Primăria Generală, dacă partidul l-ar susține.

„Avem oameni pregătiți să își asume candidaturi la sectoare, eu sunt pregătit pentru Primăria municipiului București, dacă partidul mă va susține”, spunea Ciprian Ciucu, pentru Europa Liberă, în noiembrie 2019.

PNL și USR-PLUS l-au susținut, însă, pe Nicușor Dan, care – după candidaturile din 2012, când s-a clasat al treilea și din 2016, când a fost al doilea – a reușit să o învingă pe Gabriela Firea, cu 42,81% și să devină primar general. Mai mult, PSD pierde toate sectoarele – cu excepția sectorului 4, unde câștigă Daniel Băluță.

Primul mandat la Sectorul 6

Totuși, Ciprian Ciucu a fost propus, la alegerile locale din 27 septembrie 2020, de PNL pentru Primăria SectorulUI 6, condusă până atunci de PSD. El a fost susținut la acele alegeri și de Alianța USR-PLUS.

„Vreau să devin primarul sectorului 6 pentru că locuiesc în sectorul 6 si sunt nemulțumit de cum arată sectorul. E un haos urbanistic. Eu locuiesc la bloc și sufăr când văd această harababură. Puteam să fac politică la nivel internațional sau național, dar am rămas fidel principiului de a face politică la nivel local”, spunea Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru Catiușa Ivanov, la Hotnews.ro.

În programul său de primărie de sector, Ciprian Ciucu spunea că trei cartiere sunt foarte aglomerate, Militari, Drumul Taberei și Crângași și că, pentru a decongestiona traficul, soluția ar fi amenajarea de parcări de tip park&ride – 22.000 de locuri de parcare nou-create și desființarea parcărilor de pe trotuare. Al doilea obiectiv era creșterea de spațiu verde din sector și aici menționa extinderea Parcului Drumul Taberei, amenajarea unei zone verzi pe strada Liniei și o reamenajare, pentru promendată, în Crângași, la lacul Morii. Își propunea să investească în infrastructura școlară, în construcția a 12 grădinițe și creșe, prin atragerea de fonduri europene, spunând că ”la 390 de mii de locuitori, acum sunt 3 creșe”, precum și în infrastructura sportivă, respectiv să construiască baze sportive în Giulești și Ghencea.

Ciprian Ciucu a câștigat mandatul de primar al sectorului 6 cu 43,4%, fiind votat de 54.134 de bucureșteni. Între el și contracandidatul de la PSD au fost aproximativ 11.000 de voturi.

Al doilea mandat la sector

La alegerile locale din 9 iunie 2024, Ciprian Ciucu a candidat pentru al doilea mandat de primar al Sectorului 6. El este candidatul numit de PNL, dar susținut de Alianța PSD-PNL, conform protocolului de la alegerile de sectoare. Câștigă fără emoții un nou mandat, contabilizând cel mai mare scor obținut la sectoare – 72,89%, adică 103.779 de voturi. Comparativ, contracandidatul său de acum de la Primăria Generală, social-democratul Daniel Băluță era reales și el la Primăria Sectorului 4, pentru al treilea mandat, dar cu un scor mai mic, de 60,26% (contabilizând 69.971 de voturi).

În campania pentru al doilea mandat, Ciprian Ciucu le-a amintit alegătorilor săi din sector ce a făcut, timp de patru ani de primărie, pentru ei. Cele mai importante realizări, în cifre, pe care le menționa în raportul din 2024, erau: 1 miliard de lei, bani europeni atrași în dezvoltarea sectorului 6, reabilitări de școli și zone verzi. La capitolul zone verzi, Ciprian Ciucu se laudă cu Parcul Liniei, „cel mai mare parc liniar din România”. L-a început în primăvara lui 2022, de-a lungul unei foste linii de tren din zona Lujerului, în cartierul Militari, și care, încă, nu este finalizat.

„Urmează să începem lucrările la faza II și ultima, cea mai vastă, de 8 hectare”, anunța Ciucu, ca obiectiv pentru al doilea mandat.

În privința reamenajării lacului Morii, din Crângași, promisiune din mandatul trecut, Ciucu puncta că a reușit să amenajeze digul ca loc de promenadă, pe care l-a dat în folosință în iunie 2022, și că urmează și parcul, care va fi tot unul liniar. Tot la capitolul parcuri, Ciprian Ciucu amintea alegătorilor săi că a început să reabiliteze Parcul Crângași și să extindă Parcul Grozăvești. Dar că mai cere un mandat pentru a finaliza și aceste proiecte.

La infrastructură, Ciprian Ciucu spune că, în primii patru ani de mandat, a creat 8000 de locuri de parcare (deși promisese 22.000) și a reabilitat mai multe străzi intens circulate, dintre care amintește strada Osiei, care face legătura cu Chiajna, aproximativ 1 kilometru, cu toate utilitățile în subteran. Strada era plină de gropi și nu existau trotuare.

Un proiect care a fost promis în primul mandat și care nu a fost materializat este spitalul generalist, cu 257 de paturi, pe care Ciprian Ciucu spunea că îl va construi, pe bulevardul Timișoara, pentru a deservi Sectorul 6. Ciucu spune că a făcut demersuri importante, că a găsit și finanțare și că acesta va fi realizat, totuși, în mandatul al doilea de primar.

Potrivit unei inventarieri mai ample, realizate de Buletin de București, Ciprian Ciucu nu a reușit să construiască de la zero decât o singură creșă și două sunt în curs de realizare, nu a reușit să extindă mai mult colectarea selectivă a gunoaielor și să reabiliteze termic mai multe blocuri din sector.

Ascensiunea în partid

În iulie 2021, Ciprian Ciucu este ales președinte al PNL București. Contracandidata sa a fost Violeta Alexandru, susținută de Ludovic Orban – președinte al partidului în acel moment. Dar, la Cogresul PNL din septembrie, Ludovic Orban va pierde șefia partidului și va pleca din PNL, fondând partidul Forța Dreptei. Violeta Alexandru va pleca și ea din partid cu Orban, la Forța Dreptei. La șefia PNL București, Ciprian Ciucu a fost susținut de Florin Cîțu, care era premier în acel moment. Votul a fost unul strâns, 498 la 405 voturi.

Ciprian Ciucu a plecat de la șefia PNL București, însă, prin demisie, în februarie 2023. El și-a anunțat demisia din funcția politică printr-o postare pe facebook, motivând că nu are suficient timp pentru a se ocupa de proiectele de la sector.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine, iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, aşa cum ştiţi, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul şi energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6”, a scris Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, Ludovic Orban a explicat și de ce a demisionat Ciprian Ciucu de la șefia PNL București. Pe lângă faptul că s-a declarat împotriva alianței PNL-PSD, din noiembrie 2021, Ciprian Ciucu, spunea Orban, a fost și împotriva susținerii de către liberali a candidatului Gabriela Firea pentru Primăria Generală, în perspectiva alegerilor din 2024, când încă nu se găsise varianta „candidatului comun” Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, la care s-a renunțat în ultimul moment.

În 25 noiembrie 2024, după demisia lui Nicolae Ciucă, în urma scorului slab de la prezidențiale, Ciprian Ciucu a ajuns în noua conducerea a PNL, alături de liderul interimar, Ilie Bolojan. El a fost numit unul dintre cei patru prim-vicepreședinți interimari, alături de Dan Motreanu, Emil Boc și Valeriu Iftime.

La Congresul PNL din iulie 2025, Ciprian Ciucu a candidat pentru una din cele patru funcții de prim-vicepreședinte. S-au înscris 9 candidați, dar acesta a câștigat funcția politică de prim-vicepreședinte pe care o deține și în prezent.

„Pe lângă ceea ce îmi doresc pentru Sectorul 6 și pentru București, mai am un proiect politic la care țin mult: Partidul Național Liberal să recâștige încrederea românilor, în general, și a bucureștenilor, în mod special. Sunt conștient că acest lucru poate depinde și de mine. Îmi doresc ca Partidul Național Liberal să redevină, la nivel simbolic și prin fapte, partidul căruia m-am alăturat din convingere în anul 1998, atunci când eram student. Am revenit în PNL în anul 2016, după o carieră independentă de politică și, de atunci, mi-am dedicat viața profesională Bucureștiului și Sectorului 6”, și-a motivat candidatura politică Ciprian Ciucu.

Candidatura la Primăria Generală

Ciprian Ciucu și-a anunțat pe 27 octombrie, candidatura la Primăria Generală, după ce, cu o zi în urmă, oragnizația PNL București a votat susținerea acestuia. Într-o postare pe facebook, Ciprian Ciucu a spus că nu a fost o decizie ușoară, dar că a decis să-i dea curs pentru a putea realiza, la nivelul Bucureștiului, tot ceea ce a reușit la Sectorul 6.

„Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6, dar şi Bucureştiul”, a punctat Ciprian Ciucu.

El a menționat că „sectorul 6 e cât de cât pus la punct” și că dorește să realizeze același lucru pentru București: „aerul să fie curat”, să fie un oraș „verde”, „RATB-ul să ajungă la timp”, stațiile să protejeze de ploaie și de soare, să nu mai vadă fațade ale blocurilor degradate, iar viitoarele politici urbanistice să vină cu zone mixte, „nu cu viitoare ghetouri”.

Motto-ul campaniei lui Ciprian Ciucu este „București, un oraș pus la punct”, un program de campanie pe care susține că și l-a creionat singur și că îl va duce la îndeplinire.

Pe 13 noiembrie, Ciprian Ciucu și-a depus oficial candidatura la Primăria Generală, după ce pe 4 noiembrie, Biroul Politic Național al PNL a validat, în unanimitate, propunerea organizației PNL București.

„Propun bucureştenilor astăzi un parteneriat pentru şase ani şi jumătate, nu doar pentru această jumătate de mandat care a mai rămas. Evident, se vor vedea lucruri în aceşti doi ani şi jumătate, dar, cu siguranţă, lucrurile cu adevărat importante, pentru că e nevoie şi de răbdare câteodată, se vor întâmpla, aşa cum s-au întâmplat şi la Sectorul 6”, a spus Ciprian Ciucu, la lansarea candidaturii.

El a fost însoțit de premierul Ilie Bolojan, care și-a anunțat sprijinul pentru Ciprian Ciucu. Candidatul PNL spune că pleacă „cu prima șansă” și că va câșțiga acest mandat. El mai este susținut de partidul REPER și de partidul Forța Dreptei, președintele formațiunii, Ludovic Orban, făcând ieri, pe 27 noiembrie, anunțul de susținere pentru Ciprian Ciucu.

Promisiuni de campanie pentru Primăria Generală

Pe 20 noiembrie, Ciprian Ciucu și-a prezentat programul de campanie pentru București. El spune că este nevoie de un nou PUZ, care să aibă în centru regenerarea urbană pe axa Piaţa Unirii – Piaţa Victoriei. Tot pe zonă verde, el propune și conceputul de „oraș-parc”, pe care l-a implementat la sector, și care presupune crearea de spații verzi și parcuri în fiecare cartier, acolo unde există astfel de spații.

”Rând pe rând, bucată cu bucată, cartierele intens populate din Bucureşti vor deveni mici oaze de verdeaţă”, spune Ciprian Ciucu, în program.

Un alt punct pe care vrea să-l implementeze este consolidarea clădirilor cu risc seismic, multe aflate în centrul vechi al Bucureștiului.

„Suntem capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. În ultimele două decenii, s-au consolidat doar câteva clădiri cu risc ridicat. Această situaţie trebuie schimbată fără întârziere”, spune Ciucu.

Ciucu spune că proiectul va fi de durată, pe mai mulți ani, și propune crearea unui fond de expropriere şi valorificare pentru cauze de utilitate publică, acolo unde consolidarea este imposibilă sau mai scumpă decât reconstrucţia (cu excepţia clădirilor de patrimoniu).

Un alt punct de interes sunt investițiile în sistemul de termoficare al Capitalei, spunând că pot fi modernizate încă 100 km de rețea, iar pe termen lung, în mai puțin de 30 de ani, să se urmărească înlocuirea tuturor conductelor vechi, pentru diminuarea pierderilor și a avariilor.

Ciprian Ciucu vorbește, în planul său pentru București, și de mobilitatea urbană, care trebuie să fie axată pe metrou, dar și pe mijloacele de suprafață – tramvaie, troleibuze, autobuze, dar şi pe transportul alternativ.

„Transportul public trebuie să fie opţiunea raţională pentru majoritatea deplasărilor zilnice. Vor fi create coridoare de transport public cu benzi dedicate pentru autobuze, troleibuze şi tramvaie pe axe principale (de ex. Balta Albă – centru, Drumul Taberei – centru, Colentina – centru etc.), cu semaforizare prioritară”, spune Ciucu.

Controverse imobiliare

Puține lucruri negative au apărut în presă despre Ciucu, de regulă superficiale: atitudinea narcisistă, ușor arogantă, lăudăroșenia excesivă. Coleric și reactiv, se contrazice cu oricine nu-i susține punctul de vedere. Se înscrie pe linia partidului, păstrând secrete contractele pentru propagandă în presă.

Are două situații constroversate: a făcut parc pe strada Liniei, peste o cale ferată pe care Nicușor Dan o voia pentru trenul metropolitan. A și plătit pe ea, din bani publici, aproape 1 milion de euro, unei persoane condamnate pentru devalizarea fabricii de mobilă de care aparținea linia.

Parcul a fost făcut în special pentru cei care au cumpărat apartamente în ansamblul imobiliar Regie Residence – dezvoltat de persoane din lumea interlopă, potrivit presei. Mai mult, a știut sau a acoperit o posibilă recepție în fals de către primărie a blocurilor, deși lipseau spațiile verzi și parcările prevăzute în proiect. Eventualul prejudiciu este de peste 1 milion de euro.