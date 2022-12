Zeci de zboruri anulate și trenuri întârziate din cauza ninsorii, în Marea Britanie -VIDEO

Poliția din Marea Britanie a emis o avertizare de ceață înghețată, duminică dimineață. Țara se confruntă cu două săptămâni de haos din cauza zăpezii, chiar înainte de Crăciun, cu temperaturi de -12 grade Celsius.

Șoferii își abandonează mașinile, iar poliția recomandă motocicliștilor să-și lase vehiculele acasă din cauza numărului mare de accidente din Marea Britanie, cauzate de ninsorile abundente.

Heavy snow shuts Manchester airport Runway



Freezing fog, sleet and snow are set to cause travel disruption for at least a week, with snow stopping planes in the UK and the Republic of Ireland, and more bitter weather to come – https://t.co/oq8g3xf3mY pic.twitter.com/72UETFy6QJ