Un nou cutremur puternic a avut loc în largul coastei adriatice a Italiei

Un nou cutremur puternic s-a produs astăzi în Marche, în largul coastei adriatice a Italiei. Seismul a avut magnitudinea de 4 pe scara Richter.

Cutremur în Marche. Șocurile seismice din mare continuă. Un locuitor din Senigallia povestește pentru agenția Ansa momentele noului șoc puternic, cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter, înregistrat în largul coastei Marche, în special în zona Senigallia din provincia Ancona la ora locală 13:35. O „lovitură” care a fost percepută și în Fano și Ancona. „Am auzit-o distinct, a fost foarte puternic, dar scurt”, relatează un locuitor din Fano, potrivit stiridiaspora.ro.

Un nou cutremur puternic s-a produs în Italia, în largul coastei adriatice, după cele produse miercuri dimineață

Momentele de ieri dimineață au fost retrăite pentru câteva momente. Cutremurul a provocat momente de panică și pagube, deși limitate, în diferite zone din Marche. „Când am simțit acele șocuri puternice”, spune Mario Barbaresi, fost fotbalist torinez, „am luat câinii și am ieșit. Nu am tras așa spaimă nici măcar când jucam”.

Populația din Marche rămâne în alertă. Există o teamă de noi cutremure.

Un cutremur puternic de 5,6 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineață, în Italia!

Seismul a avut loc la o adâncime de 10 metri, în apropiere de Rimini și de Pesaro.

Cutremurul, care a avut epicentrul în provincia Marche, a fost resimțit în Roma, Florența, Bologna, dar și în alte orașe din nordul și sudul Italiei.

Seismul a fost urmat de trei replici cu magnitudini de până la 4 pe Richter. Potrivit autorităților, nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.

Un alt seism puternic s-a produs miercuri dimineață. Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa şi alte cinci au fost rănite într-un cutremur cu magnitudinea 5,6 care a zguduit vestul Nepalului, unda de şoc fiind resimţită până la New Delhi, a anunţat Institutul american de Geofizică (USGS), relatează Reuters şi AFP, potrivit realitatea.net.

Şase persoane au murit în districtul de vest Doti, între care trei membri ai unei familii, a declarat şeful poliţiei locale Rajendra Dhamala. Alte cinci persoane au fost rănite şi sunt tratate la un spital local.

Italia: Un nou cutremur puternic in L′Aquila

Un cutremur puternic a fost resimtit luni seara in regiunea L’Aquila, din centrul Italiei, care a fost afectata in aprilie de un alt seism, soldat cu aproape 300 de morti, a anuntat agentia ANSA monitorizata de Mediafax.

Potrivit serviciului de Protectie civila, cutremurul a avut o magnitudine de 4,4 grade pe scara Richter. Acesta s-a produs la ora locala 22.58 (23.58, ora Romaniei), iar epicentrul a fost localizat la 20 de kilometri nord de L’Aquila, potrivit aceleiasi surse. Adancimea cutremurului a fost de 14 kilometri.

In urma seismului nu au fost semnalate victime sau pagube materiale, potrivit agentiei italiene.

In orasul L’Aquila numeroase persoane au parasit corturile in care au fost adapostite dupa cutremurul din aprilie, precizeaza ANSA.

