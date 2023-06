Secretarul de stat al SUA, către poporul rus: „Nu putem alege viitorul pentru voi”

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a adresat un mesaj poporului Rusiei, în care îi invită pe cetățenii ruși să decidă singuri ce viitor vor avea.

„Permiteți-mi să spun asta direct poporului rus: Statele Unite nu sunt inamicul vostru. La sfârșitul pașnic al Războiului Rece, am împărtășit speranța că Rusia va apărea într-un viitor mai luminos, liber și deschis, pe deplin integrat cu lumea. Timp de peste 30 de ani, am lucrat pentru a urmări relații stabile și de cooperare cu Moscova, pentru că am crezut că o Rusie pașnică, sigură și prosperă este în interesul Americii – într-adevăr, în interesul lumii. Încă credem asta și astăzi. Nu putem alege viitorul pentru voi și nu vom încerca să facem acest lucru”, precizează secretarul de stat Blinken.

Secretarul de stat subliniază că, în războiul din Ucraina, Rusia a avut pierderi enorme, inclusiv din punct de vedere uman. „Se estimează că Rusia a avut peste 100.000 de victime doar în ultimele șase luni, întrucât Putin trimite val după val de ruși într-o mașină de tocat carne creată de el”, subliniază Blinken. În paralel, „un milion de oameni au fugit din Rusia, inclusiv mulți dintre specialiștii IT de top ai țării, antreprenori, ingineri, medici, profesori, jurnaliști, oameni de știință. Nenumărați artiști, scriitori, realizatori de film, muzicieni au plecat și ei, nevăzând niciun viitor pentru ei într-o țară în care nu se pot exprima liber”.

Șeful Diplomației americane a rostit acest mesaj la Helsinki (Finlanda), la data de 2 iunie 2023. Ulterior, mesajul secretarului de stat a fost transmis și de Ambasada SUA în România.

Rusia a pornit actualul război în Ucraina la data de 24 februarie 2022. Discursul rostit de secretarul de stat al SUA vine la câteva zile după ce Rusia lansase un mesaj că ar fi dispusă să înceapă negocieri de pace cu Ucraina. Mesajul aparent conciliant al Rusiei a fost exprimat de ambasadorul Rusiei în Marea Britanie.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!