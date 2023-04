Rusia propune o întâlnire între miniștrii de Externe ai Rusiei și Statelor Unite, Lavrov și Blinken

Ambasadorul Rusiei la ONU a sugerat că Rusia ar dori o întâlnire între șefii Diplomațiilor din Rusia și Statele Unite, Lavrov și Blinken.

Întâlnirea ar fi posibilă în contextul în care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, are planificată o vizită la sediul ONU din New York. Lavrov va fi deci la New York în perioada 24 – 25 aprilie 2023. În acel context, oficialul rus ar avea posibilitatea să-l întâlnească și pe secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

Rusia este gata pentru o posibilă întâlnire între Lavrov și Blinken, cu prilejul vizitei lui Lavrov la New York, dacă Statele Unite „au dorința unei întâlniri”, a declarat Vasily Nebenzya, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU. Această declarație a ambasadorului Rusiei este prezentată de agenția rusă TASS la data de 4 aprilie 2023.

