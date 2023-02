Rusia ar destabiliza Republica Moldova ca substitut pentru sudul Ucrainei, estimează fostul ministru Pașcu

Regimul Putin ar încerca să destabilizeze Republica Moldova și s-o transforme într-o țară satelit a Rusiei ca substitut pentru faptul că n-a putut cuceri sudul Ucrainei, opinează Ioan Mircea Pașcu, fostul ministru român al Apărării Naționale.

Ioan Mircea Pașcu și-a prezentat această ipoteză într-o postare pe internet.

„Ma intreb dacă destabilizarea Moldovei si eventuala ei transformare intr-un avanpost al Moscovei nu reprezintă un substitut al planului de ocupare militară a sudului Ucrainei (debarcare la Odesa, in conjuncției cu o ofensiva dinspre Crimea), pe care rușii l-au încercat fără succes la începutul ostilitatilor?

Și ma mai intreb dacă nu cumva problemele întâmpinate de site-ul TVR și FB Ministerului de Finante nu reprezintă un efort de a ne tine cu ochii in soare, in timp ce este pus in aplicare planul de mai sus?

Aviz amatorilor: atenție, doar ma intreb, nu afirm!”, a explicat fostul ministru al Apărării.

Ioan Mircea Pașcu a fost secretar de stat, apoi ministru al Apărării Naționale, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European. În prezent, el este profesor universitar la SNSPA.

Ideea că Rusia ar plănui destabilizarea Republicii Moldova a fost confirmată inclusiv de șefa statului, Maia Sandu. Pe de altă parte, nici acum Rusia n-a abandonat ideea de a cuceri orașul Odessa. Acest lucru rezultă inclusiv din declarațiile unor politicieni și ale unor comandanți militari.

