Regele Charles al III-lea va da angajaților un bonus din propriul buget

Regele Charles al III-lea oferă angajaților săi un bonus din propriul buget pentru a-i ajuta să își plătească facturile tot mai mari din Marea Britanie.

Mai mult, monarhul le-a transmis angajaților cu salarii mici (câteva sute), că vor primi până la 600 de lire în plus pe lângă salariul din această lună, scrie The Sun.

Astfel, bonusurile în valoare totală de zeci de mii lire urmează să fie acoperite din veniturile private ale regelui și nu provin din banii contribuabililor, un subiect sensibil pentru britanici în această perioadă.

Regele îți va ajuta angajații să-și plătească facturile pentru încălzire și să facă față plăților ipotecare suplimentare pe fondul temerilor legate de recesiune, potrivit stirilekanald.ro.

Regele Charles al III-lea va oferi angajaților un bonus din propriul buget, mai ales celor cu venituri mici

„Regele dă bani din propriul buzunar angajaților cu cele mai mici venituri care lucrează pentru casa regală pentru a-i ajuta să facă față crizei actuală.

Acest bonus urmează să fie acordat în așa fel încât cei cu salariile cele mai mici să primească cei mai mulți bani”, potrivit unei surse apropiate regelui.

Așadar, angajații care câștigă mai puțin de 30.0000 de lire pe an vor primi bonusul de 600 de lire din partea monarhului pentru a face față scumpirilor cu care Regatul Unit se confruntă în ultima vreme.

„Regele este foarte conștient de creșterea facturilor la energie cu care se confruntă oamenii și îngrijorat de bunăstarea economică a personalului loial al palatului și e gata să facă tot ce poate”, mai precizează sursa citată.

Însă, pentru personalul care câștigă mai mult, bonusurile oferite de regele Charles al III-lea ar urma să fie ceva mai mici. Astfel, cei care primesc între 30.000 și 40.000 lire de ani vor primi 400 de lire în plus în pachetul lor de plată. Angajații Casei Regale care sunt plătiți între 40.000 și 45.000 de lire pe an vor primi 350 de lire în plus luna aceasta.

De asemenea, persoanele singure și care sunt cazate de Casa Regală primesc ajutor de 200 de lire.

