Prințul William a depus o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din Varșovia

Prezent în Polonia, prințul William a depus o coroană de flori, în această dimineață, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Varșovia și a lăsat un bilet de mână, pe care scria: „În memoria celor care au făcut sacrificiul suprem”.

Această ocazie a marcat a doua zi a vizitei surpriză a prințului William în această țară pentru a mulțumi personal soldaților britanici și polonezi implicați în războiul din Ucraina, precum și pentru a vedea cu ochii săi partea umanitară a conflictului.

De asemenea, prințul de Wales s-a întâlnit cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. În timpul acestei întrevederi, William și-a exprimat mulțumirile față de poporul polonez pentru sprijinul și generozitatea lor continuă față de vecinii ucraineni.

In memory of all those who have lost their lives and in thanks to all who have served and continue to do so around the world.



Ku pamięci wszystkich tych, którzy zginęli i w podziękowaniu wszystkim tym, którzy służyli i nadal służą na całym świecie. pic.twitter.com/kw0lBGBAbr — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 23, 2023

Peste 10 milioane de refugiați ucraineni au trecut granița în Polonia de la începutul războiului, în februarie anul trecut.

De asemenea, în 1996, regina Elisabeta și ducele de Edinburgh au depus o coroană de flori la mormânt în timpul unei vizite de stat în Polonia.

