La data de 14 noiembrie, Marea Britanie sărbătorește ziua de naștere a Regelui Charles al III-lea.

Suveranul Marii Britanii s-a născut la data de 14 noiembrie 1948. Până în anul 2022, actualul rege a purtat titlul de Prinț de Wales. La data de 8 septembrie 2022, după decesul mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, Charles a devenit suveran al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sub numele Regele Charles al III-lea. Soția sa, Camilla, poartă titlul de Regină Consoartă a Regatului Unit.

„Astăzi îi urăm la mulți ani fericiți Majestății Sale Regele Charles al III-lea! Wishing His Majesty The King a very happy birthday today”, a transmis Ambasada Marii Britanii în România.

