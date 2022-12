Maia Sandu în avionul președintelui Elveției

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat pe internet că a călătorit în avionul președintelui Elveției, din Elveția până în România.

Șefa statului moldovean publică și o fotografie în care apare în avion, față în față cu președintele Elveției, Ignazio Cassis.

Președintele Elveției a călătorit în România în ziua de 12 decembrie 2022. Postarea Maiei Sandu a fost publicată în seara zilei de 12 decembrie.

„În drum de la Geneva, unde am participat astăzi la Summitul privind cooperarea eficientă pentru dezvoltare, am discutat cu Președintele Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis. Am vorbit despre cooperarea bilaterală, despre situația complicată din regiunea noastră, despre crizele multiple cu care ne confruntăm și acțiunile pe care le întreprindem pentru a reduce impactul acestora asupra populației. Am mulțumit pentru asistența oferită de Elveția în mai multe domenii, inclusiv pentru proiecte de sănătate, apă și canalizare, dezvoltare a comunităților locale, protecție a mediului, dezvoltare a învățământului profesional tehnic, diasporă și cultură.

I-am mulțumit Președintelui Cassis și pentru susținerea acordată de partea elvețiană în cadrul discuțiilor privind Acordul de Comerț Liber cu EFTA și am apreciat faptul că negocierile de substanță pe marginea acestuia sunt pe ultima sută de metri. Acest acord va contribui la creșterea schimburilor comerciale cu țările EFTA – Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia”, a postat Maia Sandu.

