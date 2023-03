Interviu: Iulia Timoșenko, adevărul crud spus despre Ucraina

Ucraina nu poate fi salvată în condițiile date și mai rău, organizațiile internaționale nu au reușit să ajute această țarp. Am întâlnit-o și noi pe Iulia Timoșenko la un eveniment din Capitală, care nu pare convinsă că Rusia și dacă va înceta războiul nu va reveni.

Ucraina este mai mult ca oricând într-o situație fără ieșire, iar Vladimir Putin nu are limite. Într-o discuție cu Iulia Timoșenko am reușit să aflăm părerea sa despre situația actuală din Ucraina. Am fi vrut să prelungim aceast interviu, însă, fostul premier a avut nevoie de îngrijiri medicale.

R.L: Cum vedeți relația cu România în acest moment?

Iulia Timoșenko: Încă de la începutul războiului, România a fost alături de Ucraina şi a dat şi ce este vizibil. Astăzi avem 100.000 de ucraineni care au România ca a două casă. Şi vrem să vă mulţumim tuturor românilor care au oferit acest ajutor.

R.L: Cum credeți că se va sfârși acest război, se va ajunge la un compromis?

Iulia Timoșenko: Trebuie să vorbim la modul realist despre ce trebuie făcut în această situație. Trebuie să discutăm despre ce tip de securitate arhitecturală este necesară pentru a nu se repeta istoria de acum. În ceea ce o privește pe Rusia, ea folosește forța de cele mai multe ori. A doua abordare ar fi Memorandumul de la Budapesta, însă Ucraina are nevoie de garanții de securitate pentru populație. Un pachet de garanții de securitate că după terminarea războiului, ucrainenii vor fi protejați și că Rusia nu îi va ataca din nou. Nu cred în asemenea abordare, pentru că avem exemplul din 1994 când am renunțat la armele nucleare. Trebuie să fie foarte clar că acest război a testat eficiența și utilitatea unor organizații cheie precum Organizația Națiunilor Unite și OSCE, care nu au reușit să facă nimic pentru a opri acest război, pentru a-l preveni sau pentru a-l opri atunci când a început. În prezent, aceste organizații sunt percepute ca fiind complet emasculate și neeficiente.

R.L: Volodimir Zelenski a solicitat urgentarea procedurii de aderarea a Ucrainei la Alianța Nord Atlantică, credeți că sunt șanse pentru ca țara dvs să fie primită în NATO și UE?

Iulia Timoșenko: La Conferința de Securitate de la Munchen am fost îngrijorată de faptul că la toate întrebările pe care moderatorul le-a adresat unui număr de lideri europeni cu privire la admiterea Ucrainei ca membru sau, mai degrabă, la noua extindere a NATO în viitorul previzibil nu a fost dat un răspuns clar. Acestea au fost deviate sau omise. Vreau să fiu foarte directă. Ucraina și acele alte țări, alte țări care aspiră să devină membre NATO și membre UE nu vor deveni membre NATO și UE, atunci doar așteptați și foarte curând vor începe noi războaie.



R.L: Ce ar trebui să facă Ucraina în această situație în care nu va fi acceptată în NATO și are nevoie să fie spriijinită și susținută? De fapt, financiar și cu arme, tara dvs. are susținere.



Iulia Timoșenko: Este de dorit, idealul unei noi aderări, dacă extinderea NATO pentru Ucraina nu va avea loc prea curând, atunci trebuie, ar trebui să fim responsabili să încercăm să creăm organizații de securitate și apărare în care țările care doresc, atât statele membre ale UE, cât și statele membre NATO, să fie dispuse să se alăture și să formeze astfel de organizații și să ofere garanții de securitate reale și de încredere pentru țări precum Ucraina, iar Marea Britanie și Statele Unite ar putea fi de folos.

Câteva date relevante despre Iulia Timoșenko:

2014 a fost eliberată din închisoare, în urma presiunii publice

2010 – a fost învinsă de Viktor Ianukovici la alegerile prezidențiale

12.2007 – 03.2010, premier al Ucrainei

01.2005 – 09.2005, premier al Ucrainei

12.1999 – 01.2001, Ministerul Combustibilului și Energiei

1999 – prezent, președinte al partidului Uniunea Pan-Ucraineană „Patria”