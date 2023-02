Imaginea momentului. Cum dorm politicienii în timpul discursului lui Putin

Discursul lui Vladimir Putin de aproximativ două ore a fost unul de-a dreptul obositor. Și nu o spunem noi, ci imaginile arată cum inclusiv ministrul de externe Serghei Lavrov care a ațipit.

Ian Bremmer, președintele Eurasia Group, este cel care a surprins momentul.

sleeping during putin’s (exceptionally tedious) state of the union:

surely not a great career move pic.twitter.com/4jqpu2AJw7

— ian bremmer (@ianbremmer) February 21, 2023