Elon Musk i-a reactivat lui Trump contul de Twitter

Elon Musk a anunțat că i-a reactivat fostului președinte Donald Trump contul de Twitter.

Musk susține că a luat această decizie după ce a făcut un sondaj pe internet. Cele mai multe dintre persoanele care au răspuns la sondaj au cerut revenirea pe Twitter a lui Trump, a anunțat noul patron al Twitter, Elon Musk.

„The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei”, a scris pe Twitter Elon Musk, la data de 19 noiembrie 2022.

Aparent, Donald Trump poate acum să posteze din nou pe Twitter. La data de 20 noiembrie 2022 există cel puțin două conturi de Twitter care par să fi fost folosite de Donald Trump și care, acum, sunt vizibile.

Unul dintre ele este @realDonaldTrump. Contul pare să fi fost creat în martie 2009, potrivit informației care este disponibilă pe Twitter. Pe acest cont, ultima postare a fost la 8 ianuarie 2021. Acesta pare a fi contul care i-a fost blocat fostului președinte al SUA imediat după ce susținătorii lui au asediat Capitoliul din Washington. Protestatarii nu recunoșteau pierderea alegerilor prezidențiale din anul 2020 de către Donald Trump, dar nici pătrunderea lor în Capitoliu nu a schimbat situația în favoarea lui Trump. Donald Trump a fost președinte al SUA până în ianuarie 2021.

Pentru a obține din nou accesul la Twitter, Trump făcuse chiar o plângere, acum un an, la un tribunal din Florida.

Cum își va folosi Trump contul de Twitter

Revenirea lui Donald Trump în rețeaua Twitter poate fi foarte importantă în perspectiva alegerilor prezidențiale din anul 2024. Donald Trump ar dori să candideze pentru cel de-al doilea mandat de președinte al SUA. Această candidatură ar fi posibilă doar dacă Partidul Republican l-ar desemna candidat. Rivalul lui Trump în Partidul Republican este Ron DeSantis, actualul guvernator al statului Florida, mult mai tânăr decât Trump.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!