Cum a simțit cu adevărat regretata Regina despre trădarea lui Harry și Meghan în ultimele ei zile

A fost scrisă cu ceea ce editorul promite că va fi „onestitate crudă, neclintită”: o relatare directă a vieții Prințului Harry despre care el insistă că este „corectă și pe deplin veridică”.

Pe măsură ce familia regală se pregătește pentru Spare, probabil cea mai așteptată autobiografie din istoria regală, starea de spirit din spatele zidurilor palatului devine din ce în ce mai obosită.

Nu a putut fi de ajutor când a apărut joi trailerul iminentului documentar Netflix al lui Harry și Meghan, punând întrebarea încărcată: „Când miza este atât de mare, de ce nu ai vrea să auzi povestea noastră de la noi?” După ce a suferit ignominia interviului-bombă al lui Harry și Meghan cu Oprah Winfrey, în care cuplul a acuzat un regal nenumit de rasism și a pretins că a fost abandonat de Casa Windsor, consilierii se pregătesc acum pentru o nouă serie de salve, îmbrăcați încă o dată ca „adevărul” din Sussex.

Neavând la cunoștință nici o copie în avans a memoriilor lui Harry, nici o previzualizare a ceea ce este cel puțin o serie de șase părți „fly-on-the-wall”, toată lumea a fost în mod natural lăsată să încerce cu nerăbdare să prezică conținutul. Va arunca cuplul o umbră asupra Încoronării din luna mai, remarcându-l pe Regele Charles pentru critici suplimentare, acuzându-l că i-a întrerupt financiar și că a refuzat să le primească apelurile? Sau sunt zvonuri de crezut că Prințul și Prințesa de Wales sunt pregătiți pentru o altă biciuire, după ce Harry a sugerat că William se simte „prins” în monarhie și Meghan a susținut că Kate a făcut-o să plângă în timpul unui costum de rochie de domnișoare de onoare?

Toate vor fi dezvăluite în curând, iar Spare urmează să ajungă pe rafturile de cărți din întreaga lume pe 10 ianuarie, dar, așa cum a explicat o sursă regală: „Sentimentul omniprezent este unul de exasperare. Ce naiba le mai rămâne de spus? Destul este cu siguranță suficient.”

În timp ce proiectați în exterior o acceptare ridicată din umeri a evenimentelor care sunt acum mult dincolo de controlul lor, zgârie suprafața și furia încă pătrunde în „The Firm”. Daily Telegraph a vorbit cu o serie de surse bine plasate pentru a pune cap la cap o imagine a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în ultimele săptămâni și luni ale vieții Reginei Elisabeta a II-a în legătură cu cuplul pe care l-a descris cu generozitate drept „membrii mult iubiți ai familiei”. Indiferent de modul în care Spare – sau Netflix – poate interpreta acele evenimente, cealaltă parte a poveștii nu face o lectură confortabilă.

Deja i-a înfuriat pe cei mai apropiati și dragi ai Majestății Sale că cuplul a ales să apară pe Oprah pe 7 martie 2021, în timp ce Ducele de Edinburgh se afla în spital, la doar trei luni înainte de a împlini 100 de ani.

Nu era doar că prințul Philip fusese în spital trei săptămâni până atunci. Știm acum că iubita lui soție, atunci în vârstă de 96 de ani, suferea și ea de propriile ei probleme semnificative de sănătate. Potrivit noii biografii publicate de Gyles Brandreth, Elizabeth: An Intimate Portrait, regretatul monarh fusese diagnosticat cu o formă de mielom sau cancer de măduvă osoasă, care a cauzat oboseala, pierderea în greutate și problemele de mobilitate care au forțat-o să se retragă dintr-un număr de angajamente cheie, inclusiv slujba de anul trecut de Ziua Comemorarii la Cenotaf.

Așa cum a explicat o persoană din interior: „Defunta regina nu numai că știa că sănătatea ducelui era în declin, ci și a ei. A devenit clar că era la timp împrumutat, când a început să leagă capete libere. Acesta este ceea ce a făcut ca comportamentul soților Sussex să fie de două ori dificil de tratat. Momentul nu ar fi putut fi mai insensibil.”

Indiferent de propria ei tulburare personală, în stil tipic stoic, regina Elisabeta a găsit totuși puterea să lanseze un scurt răspuns de 64 de cuvinte la afirmațiile făcute asupra lui Oprah, inclusiv fraza acum legendară: „Unele amintiri pot varia”, inserată în sfat de consilieri, inclusiv Christian Jones, fostul secretar privat al ducelui și ducesei de Cambridges de atunci.

Secretarul privat al regretatului Regine, Sir Edward Young, și secretarul privat al Regelui, Sir Clive Alderton, au fost, de asemenea, esențiali în discuții, în timp ce consilierii s-au adunat pentru a-și proteja „principalii” de consecințe. În timp ce ea a insistat să reitereze public că „Harry, Meghan și Archie vor fi întotdeauna membri foarte iubiți ai familiei”, în privat, străbunica a fost, potrivit celor care o cunoșteau cel mai bine, „devastată”, „neducăcită” și „dezamăgită”.

În timp ce Brandreth insistă că a fost optimistă cu privire la Oprah, respingând-o drept „prostii de televiziune” (comparativ cu interpretarea prințului Philip a confruntării de 90 de minute ca „nebunie”), alți oameni din interior spun că ea a devenit din ce în ce mai neîncrezătoare față de pagubele pe care Harry și Meghan păreau dispuși să le facă. impută propriei familii.

Ea a întrebat în mod repetat de ce persistă să atace chiar instituția „care le dăduse atât de multe”. Ea și-a exprimat, de asemenea, neîncrederea personalului în povestea abandonului lui Harry și Meghan, când percepția de sus în jos era că „toată lumea s-a aplecat pentru cuplu”.

Deși în general susține uniunea (în ciuda descrierii lui Harry ca fiind „poate puțin prea îndrăgostit de Meghan”, conform lui Brandreth), afirmația lui Tom Bower în cartea sa, Revenge: Mehan, Harry and the War between Windsor, că regretata Regina nu a vrut ca fosta actriță americană la înmormântarea Ducelui din aprilie 2021, la o lună după ce Oprah a avut difuzarea în primetime, sună adevărat.

În mod grăitor, Palatul Buckingham nu a negat afirmația lui Bower că i-a spus unui consilier înainte de ceremonia de la Capela St George, Castelul Windsor: „Să mulțumesc Domnului că Meghan nu vine”. După cum a spus Bower pentru Daily Telegraph săptămâna aceasta: „Nu trebuie decât să te uiți la acordul Sandringham pentru a vedea care a fost gândul regretatei Regine. Ea a aprobat expulzarea lor totală din viața regală. Ea nu ar fi făcut asta dacă ar fi avut o atitudine cu totul benignă față de ei.”

Departe de a le oferi celor Sussex scenariul de prăjitură și mâncare pe care și-l doreau – „lucrând pentru a deveni independenți financiar, continuând în același timp să sprijine pe deplin Majestatea Sa Regina”, cuplul a primit ordin să nu mai asume nicio angajament regal și au refuzat folosirea titlurilor de Alteță Regală.

De asemenea, lui Harry a fost deposedat de numirile sale militare și i s-a spus că nu mai poate reprezenta oficial familia regală la ceremoniile militare. Defunctul monarh a decretat în continuare că cuplul nu ar mai trebui să-și folosească brandul Sussex Royal și, de asemenea, perechea a primit ordin să ramburseze costurile de renovare de 2,4 milioane de lire sterline ale Frogmore Cottage, casa lor din Windsor. Sechestrarea lor de la familia regală a fost pe cât de rapidă, pe atât de fără echivoc (defuncta Regina avea să arate mai târziu o hotărâre la fel de rapidă în îndepărtarea fiului ei, Ducele de York, din viața publică, cu o lună înainte ca acesta să ajungă la o înțelegere extrajudiciară cu Virginia Giuffre în februarie).

Coronavirusul a plătit orice vizită acasă de către Harry în 2020, deși el a fost încântat să-i spună lui James Corden în februarie 2021 că bunica lui i-a trimis lui Archie un aparat de vafe de Crăciun. Partajarea unor astfel de informații personale a stârnit sprâncene la palat, nu în ultimul rând, deoarece interviul cu gazda Late Late Show a amenințat să umbrească impulsul vaccinului împotriva Covid-19 al regretatei Regine, mai devreme în acea zi. Semnând-l pe suveran pentru laudă, fără să facă referire la alți membri ai familiei, inclusiv tatăl său și fratele său, Harry a pus în practică ceea ce curtenii ar continua să denunțe ca tactici „împărțiți și stăpâniți”.

Apoi a venit revelația, în iulie 2021, că Harry plănuia să publice o „memorie literară cu Penguin Random House”, împărtășind „pentru prima dată, relatarea definitivă a experiențelor, aventurilor, pierderilor și lecțiilor de viață care au ajutat. modelează-l.”

Anunțul, care a venit la puțin peste două săptămâni după ce Harry și William s-au reunit pentru dezvelirea unei statui a Diana, Prințesa de Wales, a îngrozit-o pe regretata Regina la fel de mult ca pe oricine altcineva. Ea s-a străduit să-și ierte fosta ei guvernantă, Marion Crawford, de la publicarea „Mica Prințesă”, o carte despre timpul pe care a avut grijă de prințesele Elizabeth și Margaret – dar acesta nu era personal, era unul al ei.

„Veștile cărții au schimbat totul”, a spus o sursă. „A anulat orice speranță de reconciliere, deoarece există o limită a ceea ce poți discuta cu cineva despre care bănuiești că ia notițe de la fiecare conversație.” Când, în aprilie 2022, Meghan s-a întors în sfârșit în Marea Britanie pentru prima dată de la mutarea lor la Montecito – și de la nașterea fiicei lor Lilibet Diana în iunie 2021 – ea și Harry au mers direct spre Castelul Windsor în drum spre Jocurile Invictus din Olanda.

Dar, potrivit lui Bower, ei nu au stat mult timp – un indiciu, aparent, al sentimentului interior de neliniște al reginei cu privire la conduita lor. După ce au fost de acord că cuplul îi va întâlni pe Charles și Camilla în prealabil, Harry și Meghan abia au avut timp să bea o ceașcă de ceai înainte de a-și relua călătoria la Haga pentru concursul pentru fostul personal rănit. „A fost o întâlnire foarte scurtă”, spune Bower. (William și Kate erau plecați la schi cu copiii lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis).

Nu e de mirare, așadar, că interviul ulterior al lui Harry cu rețeaua americană NBC, în care a susținut că a venit la bunica lui pentru a se asigura că este „protejată” a provocat atât de multă jignire. Vorbind la Jocuri cu Hoda Kotb de la Today Show, Harry a țâșnit: „A fost atât de plăcut să o văd. E într-o formă excelentă. Ea are întotdeauna un mare simț al umorului cu mine. Și mă asigur doar că ea este, știi, protejată și că are oamenii potriviți în jurul ei.”

Din nou, a abătut orice mențiune despre Charles și William. Când Kotb a întrebat dacă și-a făcut-o pe bunica să râdă, el a răspuns: „Da, am făcut-o”, adăugând: „Avem o relație cu adevărat specială. Vorbim despre lucruri despre care ea nu poate vorbi cu nimeni altcineva.” Nu doar lovitura abia deghizată asupra asistenților care și-au sacrificat contactul cu propriile familii timp de luni de zile pentru a forma „HMS Bubble” în jurul regretatului monarh și al iubitului ei soț s-a înfuriat. A fost ironia că Harry nu și-a dat seama că singurii oameni de care regina Elisabeta simțea că trebuie să se protejeze în acel stadiu erau înșiși Sussex.

„În timp ce cuplul a încercat întotdeauna să-l separe pe monarh de instituție, regretata regina nu a văzut-o niciodată așa”, a spus un fost consilier. După ce a criticat curtenii pentru că au blocat întâlnirile atât cu tatăl său, cât și cu bunicul său în timpul interviului cu Oprah, Harry părea să sugereze că relațiile regale erau îngreunate de angajați care interferează. Dar, așa cum a subliniat fostul consilier, aceștia „acționează întotdeauna după instrucțiuni.

Este datoria lor să reflecte interesele directorilor lor și să lucreze în numele lor. Este cel mai ușor lucru din lume să dai vina pe personal, dar aceștia făceau doar ceea ce sunt plătiți pentru a face.” Când Harry și Meghan s-au întors pentru sărbătorile Jubileului de platină două luni mai târziu, regretata Regina a ridicat garda.

Când cuplul s-a îndreptat din nou spre Castelul Windsor, călătorind direct acolo după ce a aterizat pe aeroportul Farnborough, ea a refuzat cererea lor de a face fotografii profesionale cu Archie, trei ani, și cu omonima ei Lilibet, unul. Pretinzând că avea un ochi injectat de sânge, ea le-a refuzat cu pricepere celor din Sussex oportunitatea de a fotografia de care tânjeau.

Harry a fost „perseverent”, potrivit celor care au participat la întâlnire, exprimându-și dorința de a obține o imagine oficială a celor doi Lilibets împreună la un moment dat în viitor. Dar, desigur, nu a fost niciodată. Ea a murit trei luni mai târziu. Sussex ar putea pretinde din nou că au fost marginalizați în timpul celebrării jubiliare de patru zile, deoarece nu a existat „nicio interacțiune” cu William și Kate sau cu copiii lor. Dar, după cum o sursă apropiată de Țara Galilor s-a străduit să sublinieze: „Au fost incredibil de ocupați în acel weekend, gestionând logistica în jurul implicării copiilor lor. Dar au simțit, de asemenea, că trebuie să fie oțel pentru că o linie a fost depășită. Încă nu a existat nicio recunoaștere a durerii pe care le-au provocat-o Sussex, cu atât mai mult cu scuze.”

Indiferent de rănirea pe care au provocat-o, mai mulți oameni din interior insistă că „a fost aruncat un braț în jurul lui” Harry și Meghan să-i includă în cât mai mult posibil ca membri ai familiei regale care nu lucrează – doar pentru ca ei să respingă ofranda de pace.

Erau atât de grăbiți să părăsească ceremonia de Trooping the Color de joi, încât au ratat cu totul zborul magnific. Ieșirea rapidă a însemnat că au ratat un prânz de familie cu verișori regali, inclusiv prințesele Beatrice și Eugenie, Zara Tindall și Peter Phillips, după ce au urmărit parada de fast și fast împreună din Biroul Generalului Maior cu vedere la Garzile Cailor. Izolarea auto-impusă a familiei Sussex a însemnat că a existat „un pic de reticență” în rândul familiei regale de a participa sâmbătă la prima petrecere de naștere a lui Lilibet.

Doar copiii Tindall și domnul Phillips au mers, în timp ce părinții lor și-au petrecut după-amiaza la Epsom Derby. William și Kate i-au luat pe Prințul George și pe Prințesa Charlotte la prima lor logodnă oficială cu Țara Galilor în acea zi, îndeplinind o serie de sarcini la Cardiff. Sussex au primit posibilitatea de a participa atât la Party At The Palace în noaptea de sâmbătă, cât și la Platinum Pageant de duminică după-amiază, dar le-au refuzat pe ambele, părăsind Marea Britanie înainte ca carnavalul plin de culoare să distrugă The Mall.

„Doamne, cum am încercat”, a oftat un consilier. Înmormântarea reginei Elisabeta nu s-a dovedit deloc mai ușoară, în ciuda faptului că a fost aranjată o plimbare comună în Windsor cu familia Cambridge și Sussex, iar lui Harry i s-a permis să poarte uniforma militară pentru privegherea nepoților la sala de stat de la Westminster Hall.

Dar confuzia care încă domnește exact când Harry a aflat despre moartea bunicii sale evidențiază întreruperea comunicațiilor. Palatul susține că a fost informat în timpul unui apel în aer de la tatăl său cu cinci minute înainte ca anunțul oficial să fie difuzat la ora 18.30, pe 8 septembrie.

Surse apropiate din Sussex sugerează că nu i s-a spus și a citit-o într-o alertă de știri de ultimă oră. După ce tatăl său i s-a spus că nu ar fi potrivit ca Meghan să-l însoțească în Highlands scoțiani, Harry a fost probabil ultimul care a sosit și primul care a plecat în dimineața următoare.

Desigur, există temeri că nu vor fi doar membrii regali cei care vor fi atacați în următoarele săptămâni, ci și așa-numiții bărbați ai palatului în costume gri și foștii angajați „încă traumatizați”. Deși niciunul dintre foștii consilieri la care se face referire în plângerea de intimidare depusă de fostul secretar privat al cuplului, Jason Knauf, în octombrie 2019, nu a fost făcut public, ar putea fi deranjați să se apere public dacă Harry și Meghan ar arunca ochiuri asupra profesionalismului lor. „Ducess Difficult”, așa cum a fost poreclit de personalul nemulțumit, a sugerat deja în podcastul ei

Archetypes că asistenții regali nu ar putea îndeplini standardele ei exigente. „Cred că o maree înaltă ridică toate navele, nu? Cu toții vom reuși, așa că hai să ne asigurăm că este cu adevărat grozav. Pentru că este o poveste de succes comună pentru toată lumea… ți se permite să stabilești o limită. Ai voie să fii clar, nu te face exigent, nu te face dificil, [te face] clar!”

Deși palatul nu intenționează să ofere un „comentar curent” ca răspuns la orice susține cuplul, biroul de presă este probabil să sublinieze orice inexactități faptice. Există deja zvonuri despre neconcordanțe între ceea ce au spus Harry și Meghan pentru Netflix și conținutul autobiografiei, scrisă de autorul câștigător al premiului Pulitzer, JR Moehringer, care s-a remarcat prin absența sa de la cea mai recentă rundă de relații publice a cărții.

Surse apropiate din Sussex au sugerat că au puțin control asupra momentului sau promovării serialului Netflix și a autobiografiei și totuși se crede că cuplul este în discuții avansate cu prietena lor, gazda CBS Gayle King, pentru a face un interviu transmis în SUA, în timp ce un alt prieten, Tom Bradby de la ITV este prezentat ca un posibil inchizitor din partea Marii Britanii.

După ce s-au despărțit de firma lor de PR Sunshine Sachs în septembrie, mașina de centrifugare a lui Harry și Meghan are acum sediul intern la Archewell, ceea ce înseamnă că acum trag singuri toate pârghiile. Catchlined: „Shared Purpose: Global Action”, fundația transmite impresia unui cuplu hotărât într-o misiune. Prin urmare, pare puțin probabil ca sentimentele regale să fie „cruțate”.

