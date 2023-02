Ursula von der Leyen și comisarii săi, în vizită la Kiev – VIDEO

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a ajuns la Kiev pentru a participa la un summit simbolic UE-Ucraina, care marchează în același timp un an de la invazia rusă dar și sprijinul constant al UE pentru ca Ucraina să devină la un moment dat membru al blocului comunitar. Pentru a începe negocierile de aderare, Ucraina trebuie să întreprindă numeroase reforme și să ia măsuri serioase împotriva corupției.

Este a patra vizită pe care Ursula von der Leyen o face la Kiev de la începutul invaziei ruse. Aceasta a venit însoțită de o parte dintre comisarii săi, care au avut și o întălnire cu membrii guvernului ucrainean pentru a discuta aspecte legate de dosarul de candidatură a Ucrainei la integrarea europeană și stadiul în care aceasta se află cu reformele necesare pentru a începe negocierile de aderare, notează Agerpres.ro.

Președintele Volodimir Zelenski a primit a doua parte a chestionarului de aderare la Uniunea Europeană.

Ucraina este ajutată pe multiple planuri de Uniunea Europeană, atât în plan economic, prin accesul la piața unică, dar și prin diverse programe prin care sunt finanțate nevoi sociale ale Ucrainei.

Președintele ucrainean a atras atenția oficialilor europeni în legătură cu așa numita oboseală a războiului și cu pericolul că presiunea asupra Federației Ruse să scadă în perioada următoare.

În a doua zi a vizitei oficialilor de la Bruxelles, cărora li se vă alătura Charles Michel, președintele Consiliului European, va avea loc summit-ul UE-Ucraina, la care este de așteptat ca speranțele autorităților ucrainene de integrare rapidă în UE să fie temperate, în contextul în care procesul de aderare se poate întinde pe mai bine de zece ani, mult mai mult decât își dorește Kievul.

Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.



To date, our EU support amounts to €50 billion.



We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG