Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a dat asigurări, în cursul unei vizite la Kiev, că Roma „nu are intenţia de a slăbi” sprijinul său pentru Ucraina, în pofida divergenţelor din cadrul coaliţiei la putere în Italia.



„Am dorit să vin la Kiev pentru a reitera sprijinul deplin al Italiei pentru Ucraina în faţa agresiunii ruse şi să reafirm că Italia nu are nicio intenţie de a slăbi acest sprijin”, a declarat Giorgia Meloni în cursul unei conferinţe de presă împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.



Premierul italian a a vizitat în special Irpin şi Bucea, două oraşe în care au fost comise masacre în timpul ocupaţiei ruse în primăvara anului 2022, explicând că „să vezi cu ochii tăi este diferit” şi că va face „totul pentru a spune tuturor italienilor ce am văzut”.



Referindu-se la posibile livrări suplimentare de arme către Kiev, ea a subliniat că Roma este „concentrată pe sistemele de apărare antiaeriană”, promise deja în cooperare cu Franţa, dar că trimiterea de avioane este „o decizie de luat împreună cu partenerii internaţionali”.



La rândul său, Volodimir Zelenski a criticat dur recentele afirmaţii ale fostului premier Silvio Berlusconi, un prieten personal al lui Vladimir Putin care a lansat un atac în toată regula împotriva lui la jumătatea lui februarie.



„Casa lui Berlusconi bănuiesc că nu a fost niciodată bombardată zilnic. Şi, slavă Domnului, partenerul său rus nu a intrat în grădina lui cu un tanc, nu i-a distrus familia şi prietenii”, a spus el.

A 353-A 364DE RĂZBOI



