O rachetă rusească a lovit Consulatul Germaniei din Kiev

Clădirea care găzduia Consulatul Germaniei din Kiev a fost lovită, luni dimineață, de una dintre rachetele lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei.

O fotografie care atestă acest atac a fost postată, luni, pe Twitter. Informația privind atacul asupra misiunii diplomatice a Germaniei a fost retransmisă de presa occidentală.

„The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground?”, se întreabă, într-o postare pe Twitter, Sergej Sumlenny, cel care a difuzat fotografia clădirii lovite de rachetă. În această imagine, clădirea pare înconjurată de fum.

Mesajul lui Sergei Sumlenny pare adresat cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, șefei Diplomației germane, Annalena Baerbock, precum și Ministerului Apărării al Germaniei.

Din compararea fotografiei de pe Twitter cu cea a fotografiei Consulatului Germaniei, dinainte de război, pare să reiasă că, într-adevăr, clădirea distrusă este cea din strada Lva Tolstoho (Lev Tolstoi), unde se afla consulatul.

Consulatul Germaniei nu mai era deschis pentru public

După ce a început războiul în Ucraina, statul german n-a mai oferit, se pare, servicii consulare la Kiev. Nu se știe deocamdată ce obiectiv ar fi vizat Rusia, prin atacul ei, din 10 octombrie, asupra acestei clădiri.

Autoritățile Germaniei n-au comentat informația privind atacul asupra consulatului din Kiev. Ministrul de Externe a avut însă un mesaj în care acuză, în termeni generali, bombardamentul rusesc. Acesta a fost realizat, se pare, cu rachete Kalibr și cu drone.

„Locuitorii din Kiev se tem pentru viața lor în această dimineață. Un crater de bombă lângă un loc de joacă. Este josnic și nejustificat că Putin trage cu rachete în orașe și civili. Facem tot ce putem pentru a consolida rapid apărarea antiaeriană a Ucrainei”, a transmis ministrul Annalena Baerbock într-un mesaj postat pe Twitter.

