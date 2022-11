Dmitro Kuleba a declarat la București că Ucraina are nevoie de rachete Patriot și generatoare

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a declarat marți la București într-o scurtă conferință cu Jens Stoltenberg că ”Ucraina are nevoie de rachete Patriot și generatoare (de energie)”.

Kuleba a mai spus că îndemnul Ucrainei pentru aliații săi occidentali este să furnizeze armamentul necesar și generatoare/transformatoare ”mai repede, mai repede, mai repede”.

El a făcut referire la liniile de asamblare a acestor echipamente în statele occidentale, dar și la procesele logistice de furnizare.

”Ultima oară când am discutat cu colegii mei din NATO am cerut arme, arme, arme. De atunci s-a făcut un efort uriaș pentru a echipa Ucraina și am folosit armele pentru a ne elibera teritoriul. Vă mulțumesc mult pentru acest efort. Vă prezint azi trei cuvinte: mai repede, mai repede, mai repede. Am dovedit că putem învinge Rusia și putem câștiga în interesul întregii lumii. Deciziile privind lansarea unor linii de producție și livrările de arme trebuie să se facă mai repede. Vrem accelerarea acestui proces”, a spus Kuleba, potrivit revista22.ro.

La rândul său, secretarul geneal al NATO, Jens Stoltenberg a declarat după întrevedere că „Mesajul de la întâlnire este că NATO și partenerii vor continua să ajute Ucraina, vom sta alături oricât ar dura. Am realizat că este extrem de important ca Putin să nu câștige în Ucraina. Ar fi o tragedie pentru Ucraina, dar ar fi o vulnerabilitate pentru întreg globul”. „Aliații au căzut de acord să lucreze mai îndeaproape cu Ucraina. Avansul Ucrainei se datorează bravilor săi soldați, dar am văzut că ajutorul aliaților a făcut o diferență”, a mai adăugat Stoltenberg

Ministrul ucrainean participă marți ca invitat la reuniunea miniștrilor de Externe din NATO, organizată la București.

