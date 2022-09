Cum vrea Pink Floyd să-l determine pe Putin să oprească războiul din Ucraina

Co-fondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, i-a adresat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare deschisă în care îi cere liderului de la Kremlin să îi dea asigurări că nu va folosi armele nucleare, declarându-se îngrijorat pentru el și familia sa, îndemnându-l să se angajeze la o încetare a focului și la o soluționare diplomatică pentru a opri războiul din Ucraina.

”În primul rând, ați dori să se pună capăt acestui război? Dacă mi-ați răspunde „Da, vă rog”. Asta ar face imediat lucrurile mult mai ușoare. Dacă ați spune: „De asemenea, Federația Rusă nu mai are niciun interes teritorial în afară de securitatea populațiilor vorbitoare de limbă rusă din Crimeea, Donețk și Lugansk”. Și asta ar ajuta.

Spun acest lucru deoarece, cunosc unele persoane care cred că vreți să cuceriți întreaga Europă, începând cu Polonia și restul statelor baltice. Dacă asta vreți, duceți-vă dracului, și am putea la fel de bine să încetăm cu toții să mai jucăm jocul disperat de periculos al găinii nucleare cu care șoimii de pe ambele părți ale Atlanticului par atât de confortabili, și să o facem.

Da, să ne aruncăm în aer unii pe alții și lumea în bucăți. Problema este că eu am copii și nepoți, la fel ca majoritatea fraților și surorilor mele din întreaga lume și niciunul dintre noi nu s-ar bucura de acest rezultat. Așa că, vă rog, domnule Putin, îngăduiți-mi și dați-ne această asigurare”, a scris Waters pe Facebook.

Waters a adăugat că, în cazul unui acord de pace cu Ucraina, Rusia ar trebui să promită că nu va invada altă țară.

„Știu că SUA și NATO invadează alte țări suverane cât ai clipi sau pentru câțiva barili de petrol, dar asta nu înseamnă că ar trebui, invazia ta în Ucraina m-a luat prin surprindere, acesta este un război odios de agresiune atroce, provocat sau nu”, a adăugat Waters.

Roger Waters spune că ar aprecia să primească un răspuns de la președintele Vladimir Putin și că acest lucru ar fi o ”mișcare onorabilă în direcția corectă spre o pace durabilă”, conform hotnews.ro.

Pink Floyd vrea ca Putin să oprească războiul din Ucraina după ce polonezii i-au anulat concertele după o altă scrisoare deschisă



La sfârșitul săptămânii trecute, două concerte ale lui Roger Waters, care urmau să aibă loc în Polonia anul viitor, au fost anulate de oficialii polonezi din cauza unei scrisori deschise pe care muzicianul a împărtășit-o luna trecută, adresată primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, stârnind o furtună de critici, notează Al Jazeera .

În scrisoarea deschisă o îndemna pe Olena Zelenska să îi ceară soțului său să aleagă „o altă cale” și critica Occidentul pentru că furnizează arme Ucrainei.

„Live Nation Polska și Tauron Arena Cracovia au anulat concertul lui Roger Waters”, au anunțat organizatorii într-o declarație pe site-ul localului. Aceștia nu au detaliat motivul anulării.

