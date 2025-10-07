De către

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa aflată la centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de explozii în apropierea complexului.

Incidentul, confirmat de Reuters și UNN, amplifică riscul unui accident nuclear major, într-un moment în care centrala nucleară din Zaporojie nu beneficiază de energie electrică externă.

Rafael Grossi, directorul general al AIEA, a avertizat într-un mesaj publicat pe platforma X că situația devine tot mai periculoasă:

„Bombardamentele sporesc riscurile de siguranță nucleară la ZNPP, care nu are energie electrică externă de aproape două săptămâni”.

Proiectile la mai puțin de doi kilometri de centrală

Experții agenției au raportat că două proiectile au căzut la doar 1,25 kilometri de perimetrul centralei, după o serie de tiruri intense în zonă.

Potrivit AIEA, uzina funcționează în prezent într-un regim de avarie, din cauza avarierii liniei electrice care o alimenta din rețeaua Ucrainei.

Negocieri pentru restabilirea alimentării cu energie

Agenția ucraineană UNN notează că Rafael Grossi poartă discuții atât cu Kievul, cât și cu Moscova pentru a restabili alimentarea externă a centralei.

Pe 23 septembrie, singura linie de transport care furniza energie din rețeaua ucraineană a fost deconectată – a zecea pană de curent de la preluarea controlului de către forțele ruse.

Rusia, acuzată că vrea să conecteze centrala la propria rețea

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a afirmat că Rusia încearcă să obțină sprijinul AIEA pentru a prelua controlul complet asupra centralei din Zaporojie.

„Rusia a deconectat în mod deliberat ZNPP de la rețeaua electrică a Ucrainei sub pretextul unui «test» și se pregătește să o conecteze la propriul sistem electric”, a relatat publicația Ukrainska Pravda.

AIEA a confirmat oficial că situația este „extrem de riscantă” și necesită acțiuni urgente pentru a evita un dezastru nuclear.

