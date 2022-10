Cățărătoarea iraniană Elnaz Rekabi a mulțumit vineri susținătorilor săi

Sportiva iraniană Elnaz Rekabi, primită ca un erou la Teheran după ce a participat la o competiţie în Coreea de Sud fără a purta hijab, le-a mulţumit susținătorilor săi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o postare pe Instagram, scrie AFP.

„Sunt profund recunoscătoare pentru sprijinul dumneavoastră, pentru sprijinul poporului iranian, cei mai onorabili oameni din lume, sportivi şi oameni obişnuiţi, pentru tot sprijinul pe care mi l-aţi acordat”, a scris ea după ce a revenit de la Campionatele Asiei de escaladă, de la Seul.

Elnaz Rekabi, în vârstă de 33 de ani, a fost întâmpinată miercuri, pe aeroportul din Teheran de o mulţime de susţinători, inclusiv femei care nu purtau hijab, înainte de a fi primită, mai târziu în cursul zilei, de ministrul sportului Hamid Sajjadi, potrivit unui comunicat oficial.

Elnaz Rekabi s-a adresat în semn de mulțumire susținătorilor săi după ce a participat la o competiție doar cu o bandană pe cap

Participarea sa la competiţie, doar cu o bandană pe cap, a fost interpretată ca un gest de solidaritate faţă de demonstraţiile care au zguduit Iranul de la moartea tinerei Mahsa Amini, pe 16 septembrie.

„Le sunt foarte recunoscătoare celor care au venit să mă întâmpine la aeroport şi vă iubesc”, a mai scris Elnaz Rekabi.

Organizaţiile internaţionale care luptă pentru drepturile omului şi-au exprimat în ultimele zile îngrijorarea cu privire la soarta sportivei care s-a întors la Teheran.

Elnaz Rekabi, o alpinistă din Iran, se întoarce în uralele mulțimilor din Teheran

Elnaz Rekabi, care a stârnit controverse concurând într-un concurs internațional fără portul tradițional pentru cap, hijab, s-a întors în Iran, la Teheran, miercuri (19 octombrie) în uralele suporterilor, în ciuda faptului că a negat că a protestat.

Alpinista iraniană Elnaz Rekabi a fost întâmpinată miercuri cu urale și aplauze – în timp ce își făcea prima apariție publică de la ultima ei competiție din Coreea de Sud.

O mulțime a așteptat sosirea ei pe un aeroport din Teheran – mulți scandând „Elnaz este o eroină”.

Asta în ciuda faptului că Rekabi a reiterat mass-mediei că nu a vrut să concureze fără hijab.

„ După cum am explicat în postările mele de pe rețelele de socializare, această situație s-a întâmplat în întregime accidental și cred că în povestea pe care am postat-o ​​am explicat complet. Lupta pe care am avut-o cu purtarea pantofilor și pregătirea echipamentului m-a făcut să uit de hijab-ul potrivit pe care ar fi trebuit să-l am și m-am dus la zid și m-am urcat.”

Mulți credeau că ea susține protestele de acasă, stârnite de moartea lui Mahsa Amini, relatează Reuters.

