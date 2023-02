Bilanț cutremur: 20.000 de morți în Turcia și 3.200 în Siria – VIDEO

Ultimul bilanț al victimelor cutremurelor anunțat de autoritățile de la Ankara indică aproape 20.000 de morți și în jur de 66 de mii de răniți. De cealaltă parte a graniței, Siria a transmis că numărul persoanelor decedate a urcat la 3.200 și cinci mii de răniți.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se confruntă cu critici din ce în ce mai mari din partea familiilor frustrate de un răspuns lent din partea echipelor de salvare, deoarece speranța lor se estompează treptat odată cu trecerea timpului.

În timpul unei vizite în provincia Hatay, unde peste 3.300 de oameni au murit și cartiere întregi au fost distruse, Erdogan a spus: „Nu este posibil să fim pregătiți pentru un astfel de dezastru. Nu vom lăsa pe niciunul dintre cetățenii noștri neîngrijiți”.

Probleme similare sunt raportate în Siria vecină, ambasadorul țării la ONU recunoscând că guvernul are o „lipsă de capabilități și o lipsă de echipamente”.

În ciuda faptului că familiile se simt frustrate de ritmul lent de salvare, există cazuri în care cei prinși sub dărâmături sunt în viață și sunt salvați.

Un bebeluș de 20 de zile a fost salvat de sub dărâmături după 60 de ore.

Imaginea dezastrului din Hatay, Turcia.

The death toll of the Turkey-Syria earthquake has reached a staggering 19,000. Thousands are still stuck beneath the ruins. Take a look at the tragedy & devastation in Turkey’s Hatay province:pic.twitter.com/SjB93rNs3J — Steve Hanke (@steve_hanke) February 9, 2023

Hatay, de 5 ani, a fost salvat după 45 de ore de stat sub moloz.

In Hatay, hit by the earthquake, 45 hours later, 5-year-old Mehmet was rescued from the rubble! “You are the hope of our night, Mehmet”. 🥹#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/NoWgjYgPye — God’s Invitations (@imana_davet) February 9, 2023

În actualizare!