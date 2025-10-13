Atacul de pe insula St. Helena se adaugă lungii liste de incidente armate care zguduie Statele Unite

Patru persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 20 au fost rănite, după un atac armat care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un bar aglomerat de pe insula St. Helena, în statul american Carolina de Sud, potrivit autorităților locale citate de Reuters și EFE.

Incidentul s-a produs în jurul orei 01:00, la „Willie’s Bar and Grill”, unde sute de clienți se aflau la o petrecere. La sosirea echipajelor de intervenție, polițiștii au descoperit mai multe persoane împușcate, dintre care patru au fost declarate decedate pe loc. Alte patru victime se află în stare critică, a anunțat biroul șerifului din comitatul Beaufort.

Anchetatorii încearcă să stabilească identitatea atacatorului și circumstanțele în care s-a produs tragedia, însă până acum nu au fost comunicate detalii privind un posibil motiv.

Atacul de pe insula St. Helena se adaugă lungii liste de incidente armate care zguduie Statele Unite. În 2025, au fost raportate deja peste 300 de atacuri în masă, definite ca situații în care cel puțin patru persoane sunt împușcate, fără a-l include pe autor, conform datelor centralizate de organizația Gun Violence Archive.

