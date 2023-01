Top 4 ceaiuri care susțin pierderea în greutate

Ceaiul este o băutură populară în toată lumea. Pe lângă faptul că are un gust și o aromă delicioase, acesta are și un efect pozitiv asupra sănătății noastre, contribuind inclusiv la reducerea riscului dezvoltării anumitor afecțiuni.[1] Un alt beneficiu asociat cu consumul anumitor tipuri de ceai este pierderea în greutate. Mai jos vei descoperi câteva ceaiuri care, combinate cu o dietă sănătoasă și mișcare, te-ar putea ajuta să scapi de kilogramele în plus.

1. Ceaiul verde

Ceaiul verde este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate ceaiuri, iar beneficiile acestuia pentru sănătate au fost îndelung studiate. Această băutură cu gust dulce-amărui este și unul dintre ceaiurile menționate adesea când vine vorba de obținerea unei greutăți corporale optime.

Mai multe studii[1] au arătat că, atunci când este consumat zilnic, timp îndelungat, ceaiul verde poate accelera procesul de pierdere în greutate. Acest lucru se datorează conținutului ridicat de catechine, antioxidanți care stimulează metabolismul și accelerează arderea caloriilor.

2. Ceaiul negru

O altă băutură eficientă în lupta cu kilogramele în plus este ceaiul negru, un tip de ceai cu o aromă intensă și un conținut de cafeină destul de ridicat, datorat unui proces mai lung de oxidare.[2]

Ca și în cazul ceaiului verde, consumul zilnic, pentru o perioadă mai lungă de timp, al acestei licori parfumate a fost asociat cu o creștere semnificativă a pierderii în greutate și cu scăderea circumferinței taliei.[1] Acest lucru s-ar datora, se pare, conținutului ridicat de flavone, un tip de pigment vegetal cu proprietăți antioxidante.

Sunt disponibile multe tipuri și amestecuri diferite de ceai negru, astfel că nu vei avea probleme în a găsi unul pe placul tău.

3. Ceaiul alb

Ceaiul alb este recoltat când frunzele plantei sunt încă tinere și este mai puțin procesat decât alte tipuri de ceai. Se remarcă printr-o aromă distinctă și gustul subtil, delicat, dulceag, pe care mulți îl preferă. Este nevoie de mai multe studii pentru a confirma acest lucru[1], dar se pare că ceaiul alb s-ar afla și el pe lista băuturilor care pot ajuta atunci când vine vorba de pierderea în greutate.

Cercetările efectuate până în prezent au arătat că are un conținut ridicat de catechine, comparabil cu cel al ceaiului verde, despre al căror efect asupra procesului de slăbire am vorbit mai sus. De asemenea, acesta ar accelera descompunerea celulelor adipoase și ar preveni formarea altora noi.[2]

4. Ceaiul Rooibos

O altă băutură a cărei popularitate este în creștere este ceaiul Rooibos sau ceaiul roșu. Are un gust delicios și o aromă dulceagă, nu are calorii și este ușor de consumat fără zahăr, miere sau alte ingrediente. Un alt avantaj al ceaiului Rooibos constă în faptul că nu conține cofeină, ceea ce înseamnă că nimic nu te împiedică să te bucuri de această băutură aromată inclusiv înainte de culcare.[3]

Consumul acestui ceai oferă mai multe beneficii și, potrivit unor studii[1], se pare că el ar fi eficient și când vine vorba de accelerarea arderii grăsimilor și prevenirea formării de celule adipoase, contribuind astfel la pierderea în greutate. Sunt totuși necesare mai mult studii pentru a confirma acest lucru.

Dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, trebuie în primul rând să te asiguri că ai o alimentație sănătoasă, echilibrată, și că faci mișcare. Consumul de ceai, inclusiv de ceai verde, negru, alb sau Rooibos, poate contribui și el la arderea grăsimilor, pierderea în greutate și reducerea circumferinței tale. Trebuie să reții însă faptul că, de unul singur, ceaiul, indiferent de compoziția sa și beneficiile ce îi sunt asociate, nu poate oferi rezultate spectaculoase. Dacă încerci să slăbești, este indicat să ceri mai întâi sfatul unui medic, care îți va spune cum poți face acest lucru într-un mod sănătos.

