Sălile de fitness sunt locuri dedicate sănătății și bunăstării fizice, dar mulți nu realizează că aerul din aceste spații poate fi contaminat cu parfumuri și odorizante sintetice. Aceste produse conțin adesea substanțe chimice care pot avea efecte negative asupra sănătății utilizatorilor.

Substanțele toxice din parfumuri

Produsele parfumate, de la odorizante de aer la detergenți, conțin frecvent compuși organici volatili (VOCs), care pot irita căile respiratorii și provoca reacții inflamatorii.

Conform Ohio State Health, Printre simptomele pe termen scurt se numără ochii iritați, congestia nazală, tusea și respirația dificilă.

Pe termen lung, expunerea continuă la aceste substanțe poate duce la probleme respiratorii severe, modificări ale funcției cardiace și perturbări endocrine, potrivit Agenției Americane de Protecție a Mediului (US EPA). De asemenea, aceste substanțe sunt asociate cu probleme de infertilitate, pierderi de sarcină și alte tulburări de reproducere.

Efectele asupra sănătății

Probleme respiratorii și alergice: Inhalarea substanțelor chimice din parfumuri poate agrava astmul și alte afecțiuni respiratorii. Persoanele cu boli pulmonare preexistente, cum ar fi astmul sau BPOC, sunt deosebit de vulnerabile la aceste efecte. Chiar și cei fără probleme respiratorii pot experimenta tuse, strănut și iritații ale căilor respiratorii​.

Perturbări endocrine: Multe parfumuri conțin ftalați și mușchi sintetici, care pot interfera cu hormonii naturali ai corpului. Aceste substanțe sunt legate de infertilitate, defecte de naștere și alte probleme reproductive. Studiile au arătat că expunerea la aceste substanțe chimice poate afecta dezvoltarea neurologică la copii și poate crește riscul de boli cronice.

Studii și cercetări

Un studiu realizat de Universitatea din Bergen a analizat funcția pulmonară a femeilor care utilizează frecvent spray-uri de curățenie cu parfumuri sintetice și a constatat că declinul funcției pulmonare era echivalent cu cel al fumătorilor de 20 de țigări pe zi. Aceasta demonstrează cât de nocive pot fi produsele de curățenie parfumate utilizate în spații închise, inclusiv sălile de fitness.

Un alt studiu realizat de Universitatea din Washington a identificat prezența unor substanțe chimice toxice în produsele de curățenie și odorizantele de aer, inclusiv compuși organici volatili care sunt legați de cancer, daune la nivelul ficatului și rinichilor, și disfuncții ale sistemului imunitar​.

Mărturii și experiențe reale

Există numeroase relatări despre persoane care au suferit efecte negative din cauza expunerii la parfumuri în sălile de fitness. Un exemplu notabil este cel al unui individ care a dezvoltat simptome severe de astm după ce a început să frecventeze o sală de fitness unde erau folosite intens odorizante de aer. Simptomele includeau dificultăți de respirație și atacuri de tuse, care au fost confirmate de un specialist în sănătate ca fiind provocate de compușii chimici din aer​.

Dr. Jonathan Parsons, pneumolog la Ohio State University Wexner Medical Center

Dr. Jonathan Parsons, pneumolog la Ohio State University Wexner Medical Center, relatează că pacienții săi cu astm au raportat agravarea simptomelor respiratorii, inclusiv tuse severă și dificultăți de respirație, după expunerea la parfumuri sintetice în sălile de fitness și alte spații publice. Aceste simptome sunt adesea declanșate de compușii organici volatili (VOCs) prezenți în parfumuri, care pot traversa căile respiratorii și ajunge în sânge, cauzând inflamații și alte reacții negative.

Mia Davis, expertă în sănătate și siguranță la Beautycounter

Mia Davis, expertă în sănătate și siguranță la Beautycounter, a discutat despre impactul pe termen lung al expunerii zilnice la substanțe chimice toxice în produsele de îngrijire personală. Potrivit unui articol publicat pe site-ul Școala de Sănătate Publică de la Harvard T.H. Chan, Davis a povestit, cum, în timpul sarcinii, a devenit deosebit de conștientă de riscurile asociate cu parfumurile sintetice și a experimentat dificultăți în evitarea acestora datorită etichetării înșelătoare a produselor. Această experiență personală a motivat-o să militeze pentru produse mai sigure și etichetare transparentă​.

Un studiu realizat de Universitatea din Melbourne a arătat că un număr ridicat de persoane au pierdut zile de muncă sau chiar și-au pierdut locurile de muncă din cauza bolilor provocate de produsele parfumate. Aceste persoane au raportat simptome severe, cum ar fi atacuri de astm, migrene, amețeli și greață, toate fiind declanșate de expunerea la odorizante, produse de curățenie și alte articole de îngrijire personală.

Recomandări pentru reducerea expunerii

Iată câteva recomandări pentru a reduce expunerea la aceste substanțe nocive:

Utilizați produse fără parfum: Optați pentru produse de curățenie și odorizante fără parfum pentru a minimiza expunerea la substanțele chimice toxice​ – Force of Nature

Educați personalul: Informați personalul sălilor de fitness despre riscurile asociate cu utilizarea produselor parfumate și încurajați folosirea alternativelor sigure​ – Center for the Study of Women

Îmbunătățiți ventilația: Asigurați-vă că sălile de fitness sunt bine ventilate pentru a reduce concentrația de substanțe chimice din aer​ – Ohio State Health

Implementați politici fără parfum: Instituiți politici stricte privind utilizarea produselor parfumate în sălile de fitness pentru a proteja sănătatea tuturor utilizatorilor​ – Center for the Study of Women

Aceste măsuri pot contribui într-o mare măsură la crearea unui mediu mai sănătos și mai sigur pentru toți utilizatorii sălilor de fitness. Pentru mai multe informații despre pericolele parfumurilor toxice și studiile asociate, puteți consultați linkurile din articol.