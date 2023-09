Cand sa consumi batoane de slabit? Iata care este momentul potrivit!

Exista foarte multe produse destinate slabitului pe piata, printre care si batoanele de slabit. Totusi, de departe cel mai mare dezavantaj al acestor produse consta in faptul ca nu vin insotite cu indicatii clare de utilizare.

In orice super market vei gasi batoane de slabit; putine dintre acestea vor avea recomandari privind timpul ideal de consum, printre altele. Apoi, contrar asteptarilor, exista anumite indicatii care trebuie urmate atunci cand vrei sa consumi batoane de slabit. Continua sa citesti acest articol pentru a afla mai multe!

Cum anume sunt batoanele de slabit utile?

Batoanele de slabit sunt similare batoanelor proteice, favorizand pierderea in greutate. Acest lucru se datoreaza, in principal, faptului ca batoanele sunt bogate in proteine, fibre, nutrienti, minerale si vitamine. Se elimina deci cele mai multe elemente nocive – zaharul, carbohidratii si grasimile, printre altele.

Pe scurt, batoanele de slabit ofera organismului tau toate cele necesare pentru a functiona normal pe parcursul unei zile. Mai mult decat atat, datorita continutului ridicat de proteine, aceste batoane de slabit sunt ideale si pentru persoanele care vor sa contribuie la cresterea masei musculare fara depuneri de grasime.

Diferenta dintre un baton de slabit si un baton proteic

Chiar daca uneori sunt considerate acelasi lucru, exista diferente clare dintre batoanele proteice si batoanele de slabit. Mai exact, acestea din urma au un coeficient nutritiv ridicat, pe cand batoanele proteice se concentreaza pe proteine, uneori chiar pe un continut mai mare de zahar.

Astfel, batoanele proteice au o cantitate mai ridicata de calorii, acestea fiind destinate persoanelor care fac exercitii fizice aproape zilnic si la un nivel mai intens. Batoanele de slabit, pe de cealalta parte, sunt concepute in mod special pentru a inlocui o masa si pentru a oferi corpului nutrientii de care acesta are nevoie, implicit pentru a contribui la pierderea in greutate.

Cand sa consumi batoane de slabit?

Batoanele de slabit pot fi consumate ca si gustare intre mese, ca si inlocuitor de masa, sau inainte/dupa antrenamentul fizic pentru a preveni starea de foame care va urma. Desigur, fiecare situatie este diferita si implica conditiii/aspecte variate.

Un baton de slabit ca si gustare intre mese te poate ajuta sa scapi de pofta pentru dulciuri sau alte gustari si te poate ajuta sa amani urmatoarea masa chiar cu cateva ore bune;

Un baton de slabit ca si inlocuitor de masa trebuie sa fie bogat in proteine si nutrienti, dar mai ales in fibre, pentru a-ti oferi starea de satietate de care ai nevoie pana la urmatoarea masa;

Un baton de slabit inainte sau dupa antrenamentul fizic previne starea de foame, dar ajuta si la recuperarea muschilor dupa antrenamentele intensive. In mare, batoanele consumate astfel functioneaza ca si o gustare intre mese si previn supra-alimentarea in timpul mesei urmatoare.

Nu toate batoanele sunt la fel!

Evident, aspectele mentionate sunt generale, aplicate anumitor batoane de slabit disponibile. Totusi, in functie de scopul tau final, dar mai ales de dieta pe care vrei sa o urmezi, indicatiile pot fi altele.

De exemplu, printre cele mai cunoscute si utilizate batoane de slabit din Romania sunt batoanele NUPO. Acestea sunt batoane de slabit, nu proteice – dar brandul are la dispozitie si gustari proteice. Daca alegi sa consumi aceste produse, trebuie sa urmezi un meniu special, adaptat utilizarii de produse NUPO.

Daca vrei sa afli mai multe, nu ezita sa accesezi platforma NUPO. Acolo poti gasi studii de specialitate, precum si informatii privind toate tipurile de produse comercializate!