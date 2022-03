Gala Oscar 2022. Cum ar arăta lista câștigătorilor

Gala Oscar 2022 înseamnă cea de-a 94-a ediție, iar la eveniment vor și momente dedicate războiului din Ucraina. Este așteptat ca Volodimir Zelenski să susțină un discurs.

Ceremonia începe duminică la ora 3.00, ora României și va avea loc la celebrul Teatru Dolby (fost Kodak) din oraș.

Locația a găzduit galele Oscar în fiecare an din 2002 încoace – cu excepția anului trecut, când evenimentul a fost organizat în Gara Union din Los Angeles, amenajată în contextul restricțiilor pandemiei de COVID.

Pe fondul audiențelor slabe de anul trecut și în contextul îndepărtării de faza critică a pandemiei, organizatorii au decis să revină la formatul clasic al Galei, în speranța că vor atrage mai mulți telespectatori.

Sunt filme care nu au ajuns în cinematografe

Pentru prima dată în istorie, bătălia pentru titlul de cel mai bun film se dă între două pelicule produse pentru streaming și nu pentru cinematograf: CODA (de la Apple TV+) și The Power of the dog (de la Netflix).

CODA spune povestea lui Ruby (interpretată de Emilia Jones), o tânără care visează să devină cântăreață, deși toți membrii familiei sale sunt surzi.

“The Power of the Dog,” este o adaptare după un western axat pe o poveste de familie.

În regia lui Jane Campion, „The Power of the Dog” concurează la categoria Cel mai bun film cu peliculele „Belfast”, „Coda”, „Don’t Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley” şi „West Side Story”.

Lista completă a filmelor la Oscar 2022

Filmul i-a adus lui Campion o nominalizare la categoria Cel mai bun regizor, unde concurează cu Steven Spielberg („West Side Story”), Kenneth Branagh („Belfast”), Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”) şi Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”).

Benedict Cumberbatch, care interpretează rolul principal în „The Power of the Dog”, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol principal, împreună cu Javier Bardem („Being the Ricardos”), Andrew Garfield („Tick, Tick… Boom!”), Will Smith („King Richard”) şi Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth”).

La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal au fost nominalizate Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman („The Lost Daughter”), Penelope Cruz („Parallel Mothers”), Nicole Kidman („Being the Ricardos”) şi Kristen Stewart („Spencer”).

Nominalizările pentru cele 23 de categorii de trofee care vor fi atribuite la gala de decernare a premiilor Oscar din 2022 au fost anunţate marţi, prin intermediul unui streaming video, de actorii americani Leslie Jordan şi Tracee Ellis Ross.

În total, 276 de lungmetraje au aspirat să fie nominalizate anul acesta la Oscarul pentru cel mai bun film, reprezentând din cauza pandemiei cel mai mic număr de pelicule din ultimii zece ani, conform Agerpres. În 2021, 366 de pelicule au candidat la categoria regină a premiilor decernate de Academia Americană de Film.

La ediţia de anul acesta nu pot participa decât filmele lansate între 1 martie şi 31 decembrie 2021, iar Academia a menţinut modificarea excepţională în regulamentul său introdusă anul trecut pentru a admite în competiţie şi filmele care au fost lansate doar în „streaming” şi nu au fost prezentate în cinematografe, cu condiţia să fi avut programată lansarea pe marile ecrane, dar care nu a fost posibilă din cauza pandemiei.

