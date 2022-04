După 722 de episoade, o nouă „premieră” pentru The Simpsons

„The Simpsons” va avea duminică un actor surd, pentru prima dată în istoria sa de 33 de ani, notează CNN.

Chiar dacă personajele din serial au doar patru degete, în episodul revoluționar vor folosi limbajul american al semnelor. Și nu, episodul nu a fost scris după ce „CODA”, filmul despre fiica a doi părinți surzi, a câștigat luna trecută premiul Oscar pentru cel mai bun film.

„Este foarte greu să faci o „premieră” după 722 de episoade. Dar nu aș putea fi mai încântat de acest lucru”, a declarat producătorul executiv Al Jean.

Episodul se intitulează „The Sound of Bleeding Gums”. Acesta este centrat pe Lisa Simpson, care află că modelul ei de urmat și muzicianul ei preferat, regretatul saxofonist Bleeding Gums Murphy, are un fiu surd și are nevoie de un implant cohlear. Lisa se lasă un pic prea mult dusă de val încercând să-l ajute pe fiul său, Monk Murphy. Bleeding Gums Murphy a murit în sezonul 6.

Scenariul episodului se bazează în mare parte pe viața lui Loni Steele Sosthand, principalul scenarist al acestuia.

Sosthand a declarat pentru CNN că producătorii serialului s-au consultat cu doi specialiști ASL în ceea ce privește semnele pe care le fac personajele în episod. Specialiștii în limbajul semnelor au revizuit animațiile – versiuni brute ale imaginilor din serial – pentru a se asigura că, în ciuda faptului că personajelor le lipsesc degetele, sensul cuvintelor este transmis corect.

Sosthand a declarat că episodul a fost ceva personal pentru ea. Fratele ei, Eli, are deficiențe de auz într-o familie care iubește muzica jazz.

„Faptul că am un frate, care este cu doar un an mai mare, care s-a născut surd, a modelat cu adevărat cine sunt eu ca persoană. Așa că este o poveste nu doar apropiată de inima mea, ci și de identitatea mea”, a spus ea.

„Există multe teme autobiografice în episod în ceea ce privește tensiunea dintre dragostea pentru muzică și cei dragi care sunt surzi – teme prezente, de asemenea, în „CODA”, dar foarte mult din propria mea viață”, a adăugat ea.

Actorul surd John Autry II, printre ale cărui credite se numără „Glee” și „No Ordinary Family”, îl interpretează pe Monk. Într-o declarație, el a spus că rolul i-a „schimbat viața”.

„Este vorba despre personaje cu deficiențe de auz care se întâlnesc”, a spus el. „Este o parte a istoriei”.

În episod vor apărea, de asemenea, trei copii – Ian Mayorga, Kaylee Arellano și Hazel Lopez – de la No Limits, o organizație non-profit dedicată copiilor surzi.

Episodul istoric vine la două săptămâni după marele moment al „CODA” la Premiile Oscar. CODA înseamnă „Child of Deaf Adults” (Copilul adulților surzi), iar filmul este despre luptele unei fiice care vrea să devină muzician în loc să se alăture afacerii de pescuit a părinților săi surzi.

Ideea serialului a fost în lucru cu mult înainte de film, a declarat Jean, showrunnerul serialului „Simpsons”.

„O parte din el se bazează pe evenimente care au avut loc cu mulți ani în urmă”, a spus el. „Bineînțeles, ne bucurăm foarte mult pentru succesul CODA”.

Jean așteaptă cu nerăbdare să împărtășească episodul de duminică cu telespectatorii și a spus că zâmbește de fiecare dată când se gândește la el.

