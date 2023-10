Dracula Film Festival, spaţiul de întâlnire al pasionaţilor de Fantasy & Horror

Festivalul internaţional de film fantastic de la Braşov Dracula Film Festival (25 – 29 octombrie), ajuns la ediţia #11, propune anul acesta publicului o ediţie foarte bogată în experienţe cinematografice inedite, premiere europene, întâlniri cu autori ai filmelor, concerte, lansări de carte şi panel-uri de discuție.

Cu o tradiţie anuală neîntreruptă de a oferi cinefililor acces direct la o mare varietate de forme de expresie ale fanteziei, de la film de artă şi documentar până la thriller, SF sau horror, Dracula Film Festival îşi propune să justifice prin varietatea experienţelor oferite publicului includerea în 2021 pe lista celor mai importante 50 de festivaluri de gen din lume, top realizat de către Dread Central.

Cu peste 3000 de noi producţii cinematografice din aproape 140 de ţări înscrise în competiţiile destinate scurt şi lungmetrajelor din Dracula Film Festival, juriul internaţional va avea misiunea dificilă de a alege recipienţii trofeelor dintr-o selecţie ce reflectă marea varietate a formelor de expresie ale fanteziei adulte, ce acoperă majoritatea sub-genurilor acestei nișe.

Cele mai aşteptate 10 premiere aparţin competiției de lungmetraj, unde juraţii Aurélia Mengin (Franța, cineastă, fondatoare a festivalului Meme Pas Peur), Chris Orgelt (Belgia, Head of Programming – Brussels IFFF) şi Ottaviano Dell Acqua (Italia, actor şi cascador) vor trebui să desemneze câştigătorul râvnitului Dracula Trophy 2023.

Bătălia pentru DRACULA TROPHY

Selecția celor 10 filme de lungmetraj a fost realizată de Ioan Big, directorul Dracula Film Festival. Acestea sunt:

PUZZLE BOX (Australia, 2023, r: Jack Dignan)

Horror de tipul found footage extrem de eficace şi inovativ, Puzzle Box este realizat de Jack Dignan, “noul James Wan”, după cum îl descrie presa australiană. Un tânăr ce luptă cu dependenţa de droguri, însă nu-şi doreşte să mai revină în spital, se ascunde însoţit de sora sa într-o casă izolată… aceasta îşi schimbă însă continuu interiorul, ţinandu-i captivi.

THE TOURISTS. A SEASON IN HELL (Argentina, 2023, r: Gaby Smits)

Los turistas este un slasher foarte nou şi super entertaining, cu un soundtrack punk-rock, bine primit de critică încă de la premiera lui recentă și care, după cum spune şi titlul, are ca “victime” nişte turişti aflaţi în vacantă, ce se hotărăsc să participe la un festival de stradă horror dintr-un cătun pierdut în mijlocul pădurii. Cât de sangeros este rezultatul se poate bănui.

A NORMAL DAY (UNA DÍA QUALQUIERA) (Spania, 2023, r: José Texeira)

Un grup de prieteni îşi petrece weekend-ul într-o casă de la ţară în care nimic nu este ce pare a fi… nici măcar prietenia. Thriller psihologic ce va avea la DFF premiera europeană, A Normal Day are acţiunea concentrată, practic, într-un singur spaţiu, sufrageria, dar fără a-şi pierde dinamismul, datorită celor peste 300 de cadre filmate.

ZAMAN DARK (Liban, 2023, r: Christophe Karabache)

Nominalizat în 2019 la Dracula Trophy pentru Vortex, apreciatul cineast francez de origine libaneză Christophe Karabache revine în DFF cu un mystery-thriller minimalist, despre doi chimişti care, printre ruinele unei ţări în pragul colapsului, încearcă un experiment unic: să se hrănească doar cu carne de om. Dar asta presupune operaţiuni de… import-export.

AGRINAI (Malaezia, 2023, r: Thanesh Perrabu)

Slasher-thriller cu accente SF realizat într-un mod spectaculos, Agrinai spune povestea a trei psihopaţi, transportaţi în mod ilegal din închisoare într-un imobil izolat pentru a fi studiaţi de către un expert în psihologia criminalilor cu ajutorul unui drog sedativ experimental. Doar că aceştia reacţionează contrar aşteptărilor şi încep să iasă la vânătoare de localnici.

HALFWAY HOME (Ungaria, 2022, r: Isti Madarász)

În acest fantasy romantic neobişnuit, un tânăr angajat paznic la morgă descoperă uimit că locatarii bântuie nopţile pe holurile clădirii, spiritele lor neputându-şi afla odihna veşnică datorită problemelor lăsate nerezolvate în decursul vieţii…. şi e treaba lui să le salveze. Problema apare atunci când se îndrăgosteşte de o fată deja plecată dintre cei vii.

ORÉGANO: THE FAILURE FAMILY (Argentina, 2022, r: Ramsés Tuzzio)

Premiată la festivalul Buenos Aires Rojo Sangre, această comedie neagră, definită de o estetică ce aminteşte de Jean-Pierre Jeunet, este o mostră savuroasă a spiritului (tragi)comic argentinian, prin intermediul unei familii disfuncţionale al cărui liant îl reprezintă aproape exclusiv manifestarea frustrărilor cotidiene, deopotrivă personale şi de grup.

BEHAVE (UK, 2023, r: Francesco Gabriele)

După moartea unui prieten, un grup de tineri excentrici se retrag pentru câteva zile într-o vilă din afara Londrei, însă o entitate misterioasă pare să îi fi urmărit în luxosul lor refugiu. Regizorul de origine italiană, multipremiat pentru scurtmetrajele sale horror (For Sale, Enchanted), propune aici un hibrid inedit, care îmbină elemente de slasher şi mystery-horror.

THE FOUNDER EFFECT (Canada, 2023, r: Justin MacGregor)

În această mystery–drama SF, un poliţist din orăşelul Hope, pierdut în munţi, marcat încă de faptul că şi-a pierdut cu ani în urmă fiul, pleacă în căutarea nepotului recent dispărut, asistat de un expert în asemenea cazuri. Doar că în călătoria lui se confruntă cu fenomene misterioase ce-l pun la încercare mai mult decât propriile sale probleme de conştiinţă.

I’LL CRUSH Y’ALL (OS REVIENTO) (Spania, 2023, r: Kike Narcea)

Thriller de acţiune pigmentat cu umor negru, filmul cineastului independent Kike Narcea, autorul reuşitei comedii SF El tiempo de Plácido Meana, se centrează pe profilul unui fost boxer impulsiv care se decide, fără succes, să devină cetăţean model după câţiva ani petrecuţi în închisoare. Viaţa continuă să fie însă pentru el o eternă luptă, extrem de violentă, inclusiv cu sine însuşi.

În competiţia pentru Dracula Trophy toate cele 10 lungmetraje sunt must see-uri, explorând extreme ale genului, de la found footage-horror (Puzzle Box, UK) şi fantasy romantic (Halfway Home, Ungaria), cu trecere prin dramă sci-fi (The Founder Effect, Canada), comedie neagră (Oregano: The Failure Family, Argentina) şi slasher-horror (Behave, UK).

Competițiile de scurtmetraj: LITTLE DRACULA și VLĂDUȚ

10 filme de scurtmetraj au fost selecționate pentru competiția internațională, care se luptă pentru premiul LITTLE Dracula, iar 5 filme de scurtmetraj românești au fost selecționate pentru premiul VLĂDUȚ.

Juriul secțiunii de scurtmetraje este format din Ana Ștefania Andronic (artist vizual), Andrei Cotruţ (graphic designer. ilustrator) și Sebastian M. Ceolca (critic de film).

Selecția filmelor de scurtmetraj a fost realizată de către criticul de film Cristian Mărculescu.

Toate cele 10 filme din competiția de lungmetraj, dar și filmele selectate la categoria de scurtmetraj, vor putea fi vizionate la Cinema Modern din Brașov, cu intrarea gratuită, în perioada 25-28 octombrie.