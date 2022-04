Continuarea ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ se mândrește cu 240 de personaje și cel puțin 6 universuri, spun producătorii

Producătorii Christopher Miller și Phil Lord au prezentat primele imagini în premieră la CinemaCon. Aceștia au spus că vor exista 240 de personaje în continuarea filmului și că se va desfășura în cel puțin șase universuri. Partea a doua a continuării se va intitula „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, notează Insider.

Producătorii Christopher Miller și Phil Lord au prezentat primele imagini din „Spider-Man: Across the Spider-Verse” în cadrul serii de deschidere a CinemaCon, convenția anuală a proprietarilor de cinematografe care are loc în Las Vegas.

Înainte ca primele 15 minute din film să fie arătate publicului în timpul prezentării Sony, Miller și Lord au remarcat sarcina uriașă de a face continuarea chiar mai puternică decât originalul aclamat, filmul de animație premiat cu Oscar în 2018, „Spider-Man: Into the Spider-Verse”, care a prezentat versiunea lui Miles Morales (Shameik Moore) a lui Spider-Man.

Ei au spus că la filmul de animație lucrează 1.000 de persoane. Continuarea va avea 240 de personaje (primul film a avut 40). Și va avea loc în cel puțin șase universuri.

Fără a dezvălui prea multe despre cum începe „Across the Spider-Verse”, tot ce putem spune este că se pare că telespectatorii vor avea parte de o privire mai amplă asupra vieții lui Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), alias Spider-Woman. În primul film, Morales, Stacy și alte versiuni Spider-Man din alte universuri au trebuit să facă echipă pentru a-l opri pe Kingpin.

Se pare că în „Across the Spider-Verse”, va exista mult mai multă interacțiune cu alte universuri. De data aceasta, vor interacționa cu Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), care a fost prezentat în genericul de final al primului film.

Miller și Lord au dezvăluit, de asemenea, titlul pentru partea a doua a continuării: „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”.

„Across the Spider-Verse” va fi lansat în cinematografe pe 2 iunie 2023, în timp ce „Beyond the Spider-Verse” va avea premiera pe 29 martie 2024.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!