Ce gadget-uri pot folosi părinții pentru a afla ce face copilul lor în orice moment?

A fi părinte este o mare responsabilitate și o bucurie nespus de mare. Unii părinți vor să știe în orice moment ce face copilul lor și de aceea folosesc anumite dispozitive de monitorizare audio și video, în camera acestuia, prin care pot auzi sunetele bebelușului și pot monitoriza acțiunile și gesturile lui, fără a fi nevoiți să meargă tot timpul în camera sa.

Un monitor bebeluși este de mare ajutor pentru un părinte pentru că are afisaj cu imagine clară (ce poate fi vizualizată pe smartphone), măsoară temperatura din camera copilului, are funcție de ceas deșteptător, are cameră cu infraroșu pe timp de noapte, permite comunicarea și poate avea și selecție de cântece de leagăn.

Când se alege un astfel de gadget, se ține cont de următoarele aspecte:

Stilul de viață și obiceiurile părinților

Tipul de monitor, care este cel mai bun

Calitatea funcțiilor video și de sunet, dacă monitorul video are zoom pentru a mări imaginea bebelușului pe ecran și astfel monitorizarea se realizează în mod mai eficient

Timpul și durata bateriei, sistem de alertă care anunță părinții când emițătorul este în afara razei de acțiune sau când bateria s-a descărcat

Dezactivarea și reglarea volumului, sistem de control al luminozității

Transmiterea de imagini clare și de bună calitate care facilitează monitorizarea bebelușului

Funcția de imagine nocturnă, reglarea imaginii și redarea acesteia

Senzorul de temperatură (ce poate declanșa o alarmă atunci când este prea cald în camera copilului)

Prețul dispozitivului care depinde de calitatea, caracteristicile și marca acestuia.

Pentru a nu rămâne fără baterie, este important de cumpărat și un adaptor universal pentru monitor pentru bebeluși. Acesta se poate găsi de asemenea în magazinele online, în care sunt și monitoare diferite, ce variază prin tehnologie, marcă, dimensiune, caracteristici, preț.

Unele monitoare pentru bebeluși permit și transmiterea către un smartphone, tabletă, laptop, etc. Acestea au raza de transmisie a dispozitivului destul de bună, distanța minimă de acoperire fiind de de cel puțin 100 m. Există monitoare video pentru bebeluși care sunt cu rază lungă de transmisie, de 300 m.

Majoritatea acestor gadget-uri video funcționează pe baterie reîncărcabilă și au caracteristici foarte avansate, pentru a ușura viața părinților. Ele sunt astfel realizate încât să aibă un nivel ridicat de acuratețe și sensibilitate. Există modele care folosesc senzori de mare precizie și care pot urmări mult mai bine mișcările bebelușului în timp ce acesta doarme, cât și pentru a avertiza asupra oricăror nereguli în mișcare sau în respirație.

Toți părinții ar avea nevoie de un astfel de monitor, deoarece el chiar este o necesitate, mai ales pentru cei care au copii mici. Ei trebuie să aibă un dispozitiv bun, care să le ofere posibilitatea de a auzi și de a vedea ce face copilul lor, fără a fi nevoie să fie fizic lângă el. Cu un monitor accesibil, părinții vor putea intercepta rapid stările copilului (dacă plânge sau este agitat), pentru ca apoi să vină imediat la el pentru a-l liniști.

Monitorul se instalează la 1-3 metri de bebeluș, în camera lui, la o distanță ce să ofere o imagine clară asupra acestuia. El ar putea fi montat pe perete, într-un colț în apropiere de tavan, sau pe un raft înalt, de unde să se obțină cea mai bună vizualizare asupra pătuțului bebelușului. Cele mai bune monitoare sunt acelea care sunt ușor de utilizat și de instalat, care au caracteristici speciale – cum ar fi transmiterea de imagini prin cameră cu infraroșu pe timp de noapte și alertele de mișcare. Există monitoare de top, analogice, wireless și digitale. Dacă se optează pentru un model wireless, atunci acest monitor bazat pe WiFi va transmite către cel mai apropiat router WiFi. Aceasta este cea mai wow tehnologie în prezent, apreciată de foarte mulți părinți.