Ecosistemul de startup-uri din România trece prin una dintre cele mai interesante perioade din ultimul deceniu. Finanțările cresc, companiile se extind în Europa mai repede ca oricând, iar fondatorii români încep să apară tot mai des în publicații internaționale.

În acest context, 2025 devine anul în care câțiva lideri ai noii generații de antreprenori ies în față cu soluții scalabile, platforme digitale inovatoare și o înțelegere matură a pieței.

Mai jos este o selecție a celor mai influenți fondatori români ai momentului, care modelează viitorul tehnologiei locale și internaționale.

1. Daniel Dines – UiPath

Povestea lui Daniel Dines rămâne una dintre cele mai puternice narațiuni din tehnologia românească. Într-un ecosistem în care primele generații de fondatori învățau încă ce înseamnă scalarea internațională, Dines a creat un model care a schimbat așteptările tuturor: că o companie pornită într-un apartament din București poate deveni un lider global în automatizare.

UiPath s-a născut într-o perioadă în care noțiuni precum „RPA” sau „automated workflows” abia intrau în vocabularul companiilor mari. Primele luni au fost marcate de testări continue, feedback direct de la programatori și o abordare tehnică profundă, specifică fondatorilor care construiesc un produs înainte să construiască un business.

Dines a mizat pe o idee simplă, dar radicală pentru momentul respectiv: că automatizarea de procese repetitive ar putea deveni o infrastructură de bază pentru companii din toată lumea.

În câțiva ani, UiPath a devenit primul unicorn românesc și una dintre puținele companii est-europene listate la bursă în SUA.

În 2025, UiPath rămâne un reper în automatizare și un studiu de caz pentru universități, fonduri de investiții și antreprenori.

2. Alex Kis – rentnbuy

Alex Kis reprezintă una dintre cele mai interesante apariții din noul val de fondatori români. Spre deosebire de generațiile anterioare care au mizat pe SaaS, fintech sau automatizare, el a ales să abordeze un domeniu cu o complexitate aparte: piața imobiliară din România. Un sector încărcat de practici vechi, asimetrii informaționale și o încredere fragilă între cumpărători, chiriași, agenții și proprietari.

Ideea rentnbuy a început de la un lucru simplu, dar ignorat de majoritatea platformelor clasice: oamenii nu caută doar imobile, ci siguranță, claritate și tranzacții fără comision și fără presiune comercială.

Alex Kis a observat ceva ce nu apărea în date, dar se simțea în discuțiile directe cu oameni obișnuiți: faptul că românii își doresc un proces transparent și că sunt obosiți de anunțuri false, informații incomplete și comisioane greu de justificat.

În doar câteva luni, platforma a fost adoptată masiv în orașe precum București, Cluj, Iași și Brașov, iar traficul a crescut accelerat datorită unei direcții strategice concentrate pe satisfacția utilizatorilor.

Această abordare pragmatică a dus la o creștere constantă și la o poziționare a platformei ca una dintre cele mai relevante soluții digitale din zona proptech.

În paralel, Alex Kis a devenit o voce tot mai prezentă în discuțiile despre digitalizarea pieței imobiliare, despre pierderea de încredere în agențiile tradiționale și despre modul în care tehnologia poate restabili echilibrul între cele două părți ale unei tranzacții.

În 2025, el este considerat unul dintre tinerii fondatorii care definesc noul val tech.

3. Sergiu Neguț – FintechOS

Sergiu Neguț este unul dintre antreprenorii care au schimbat fundamental percepția despre fintech în Europa Centrală și de Est. Parcursul său profesional combină experiența în business, consultanță și scalare internațională, iar FintechOS este rezultatul unei viziuni rare: aceea că serviciile financiare trebuie să devină la fel de accesibile ca aplicațiile mobile pe care le folosim zilnic.

Co-fondat în 2016, FintechOS a introdus conceptul de „financial infrastructure low-code”, un model care a prins rapid în rândul băncilor și asiguratorilor europeni.

Sub coordonarea lui Neguț, compania a atras investiții internaționale și a intrat pe piețe precum Marea Britanie, Olanda sau SUA.

Povestea sa este, în esență, despre cum poate o companie românească să rescrie proceduri financiare vechi de zeci de ani, folosind automatizare, date și soluții low-code. Neguț a rămas implicat direct în strategia de creștere a startup-ului, oferind în același timp mentorat pentru o serie de fondatori aflați la început de drum.

4. Radu Georgescu – Gecad Ventures

Dacă ecosistemul de startup-uri din România ar avea o arhivă simbolică, numele lui Radu Georgescu ar apărea în toate capitolele importante. De peste 20 de ani, Georgescu joacă un rol central în evoluția tehnologiei locale, atât ca fondator, cât și ca investitor.

Primele sale proiecte au fost dezvoltate într-o perioadă în care antreprenoriatul tech românesc abia învăța să meargă. Ulterior, exitul Gecad ePayment către Naspers a plasat România pe radarul investitorilor internaționali, iar portofoliul Gecad Ventures a continuat să crească, incluzând companii din securitate cibernetică, fintech sau servicii digitale.

Radu Georgescu a devenit un constructor de ecosistem:

– investește în fondatori la început de drum,

– contribuie strategic la produse cu potențial global,

– susține maturizarea startup-urilor prin expertiză directă, nu doar capital.

Este considerat una dintre vocile echilibrate și experimentate din tehnologia românească, iar impactul său se vede în generațiile de fondatori pe care le-a sprijinit.

5. Iulian Cîrciumaru – V7 Capital / 7card

Povestea lui Iulian Cîrciumaru este un exemplu de evoluție antreprenorială organică: de la crearea unui brand emblematic pentru wellbeing – 7card – până la exit-ul acestuia și transformarea într-un investitor activ prin V7 Capital.

7card a schimbat modul în care companiile privesc beneficiile pentru angajați în România. Sub conducerea sa, brandul a devenit un standard pentru abonamentele de fitness corporativ, iar exitul către grupul francez Up a confirmat maturitatea businessului.

În prezent, Cîrciumaru se concentrează pe investiții în retail, lifestyle și servicii digitale, susținând companii în plină expansiune.

Abordarea sa este analitică și pragmatică, iar reputația lui în piață este cea a unui fondator care înțelege cum se construiește, cum se scalează și cum se vinde un business pornit de la zero.

Prin V7 Capital, Iulian Cîrciumaru promovează o viziune a investițiilor bazată pe disciplină, analiză și un dialog constant cu fondatorii.

6. Ruxandra Pui – Humans.ai

Ruxandra Pui este una dintre cele mai vizibile și respectate figuri feminine din mediul de startup, iar rolul său în Digitail a atras atenția la nivel internațional prin Forbes 30 under 30 Europe.

Digitail este o platformă digitală folosită de peste 750 de clinici veterinare din lume pentru a gestiona programările, documentele și comunicarea cu proprietarii de animale.

Contribuția Ruxandrei este esențială în definirea direcției strategice, scalării operaționale și relației cu piețele externe. Startup-ul ușurează munca atât medicilor veterinari, cât și proprietarilor, printr-un „pașaport medical” digital care centralizează istoricul fiecărui animal.

În 2023, Digitail a atras o finanțare de 11 milioane de euro, care a accelerat extinderea în SUA și Canada. Ruxandra rămâne un exemplu de fondator care inovează într-un domeniu subdigitalizat și duce un produs românesc spre o piață globală.

Concluzie

Generația de fondatori români din 2025 este diversă, matură și tot mai conectată la ecosistemele internaționale.

De la unicorni la platforme digitale, de la deep-tech la proptech, fondatorii din acest top arată direcția spre care se îndreaptă România: tehnologie aplicată, scalabilitate și rezolvarea unor probleme reale.

Liderii noii generații demonstrează că următorul val de startup-uri românești va fi construit pe transparență, tehnologie și înțelegerea profundă a nevoilor utilizatorilor.