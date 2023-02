Țările care cheltuiesc cei mai mulți bani pe bunuri de lux

De la gențile Chanel la Rolex-uri, bunurile de lux au reprezentat mult timp o achiziție populară pentru consumatorii din întreaga lume, iar această tendință nu dă semne de încetinire.

Multe țări au înregistrat o creștere a cheltuielilor pentru articole de lux, dar o țară se remarcă acum ca fiind cea mai mare cheltuitoare de bunuri de lux pe cap de locuitor din lume: Coreea de Sud, scrie euronews.com.

Potrivit analiștilor de la Morgan Stanley, cheltuielile Coreei de Sud pentru bunuri de lux au înregistrat o creștere de 24% în 2022, ajungând la 15,4 miliarde de euro sau aproximativ 300 de euro pe cap de locuitor.

Această cerere susținută pentru bunuri de lux poate fi atribuită mai multor factori, inclusiv o creștere a puterii de cumpărare și dorința de a afișa statutul social.

În societatea coreeană, este mai acceptabil din punct de vedere social să se afișeze bogăția. Potrivit unui sondaj realizat de McKinsey, doar 22% dintre coreenii intervievați consideră că etalarea bunurilor de lux este de prost gust, în timp ce 45% dintre respondenții japonezi și 38% dintre cei chinezi sunt de aceeași părere.

Piața sud-coreeană a luxului a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani, iar această creștere a fost accelerată de pandemia COVID-19. Având în vedere că mulți consumatori aleg să facă cumpărături online, mărcile de lux au înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor în comerțul electronic.

Nebunia luxului din Coreea de Sud este mai mult decât benefică pentru mărci. Moncler, de exemplu, a raportat că veniturile sale în Coreea de Sud au crescut de peste două ori în al doilea trimestru din 2022, comparativ cu 2020. În mod similar, grupul Richemont, care deține, printre altele, Cartier și Van Cleef & Arpels, a înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor în țara din Asia de Sud-Est.

Pe lângă piața de lux în creștere din Coreea de Sud, mărcile de lux profită, de asemenea, de industria masivă de divertisment din această țară pentru a-și spori vânzările.

As a new global ambassador for Dior, @BTS_BigHit group member JIMIN kicks off this partnership by embodying the newest creations by Kim Jones. Wearing a sportswear inspired look from the #DiorSummer23 collection, the performer channels Monsieur Dior's passion for the outdoors. pic.twitter.com/t3PRuekW6u — Dior (@Dior) January 16, 2023

Un prim exemplu în acest sens este recenta numire a starului BTS Jimin ca ambasador global al mărcii Dior.

Luna trecută, Dior a anunțat parteneriatul cu Jimin prin intermediul rețelelor de socializare, afirmând că numirea starului BTS „consolidează” prietenia sa cu brandul francez și „continuă o legătură” cu directorul artistic al departamentului de îmbrăcăminte pentru bărbați, Kim Jones.

Kim Jones a creat anterior ținute de scenă pentru trupa K-pop, consolidând și mai mult relația dintre Dior și Jimin.

