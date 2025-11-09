Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că orice tranzacție privind Lukoil va fi verificată de o comisie specială a statului, care are drept de veto. Rafinăria de la Ploiești asigură un sfert din capacitatea de rafinare a României.

Autoritățile române urmăresc îndeaproape situația companiei Lukoil, care deține o rafinărie la Ploiești și o rețea extinsă de stații de carburanți. Consilierul prezidențial pe probleme economice, Radu Burnete, a declarat că, dacă grupul rusesc va decide să-și vândă activele din România, tranzacția va fi analizată de Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD). Această comisie are dreptul de a respinge vânzarea dacă există suspiciuni privind cumpărătorul sau eventuale legături cu entități aflate sub sancțiuni internaționale. „Orice astfel de tranzacție trebuie autorizată de CEISD. Statul român are drept de veto dacă apar indicii că investitorul are conexiuni cu Federația Rusă, se află sub sancțiuni sau acționează doar ca paravan”, a explicat Burnete la Digi24.

Consilierul prezidențial a subliniat importanța rafinăriei Lukoil din Ploiești, care asigură aproximativ 25% din capacitatea totală de rafinare a României. O parte dintre produsele obținute aici sunt livrate în Republica Moldova. În prezent, rafinăria este temporar oprită pentru lucrări de revizie, iar necesarul de combustibil este acoperit prin importuri și de alți furnizori activi pe piață.

Radu Burnete a precizat că nu este exclus ca statul român să cumpere activele Lukoil, deși decizia finală privind vânzarea aparține companiei. În privința firmei din Cipru către care Lukoil a anunțat că ar putea transfera operațiunile, Burnete a spus că aceasta „ridică semne de întrebare”, dar a subliniat că alte instituții sunt responsabile să stabilească dacă aceste suspiciuni sunt întemeiate.

Recent, Trezoreria SUA a introdus companiile petroliere Lukoil și Rosneft, alături de 34 de filiale ale acestora, pe lista entităților sancționate. Măsurile prevăd înghețarea activelor celor două companii în Statele Unite și interzicerea colaborării cu firme americane. Ca urmare, Lukoil a anunțat că intenționează să-și vândă activele din afara Rusiei. În octombrie, compania a acceptat o ofertă din partea grupului Gunvor, înregistrat în Cipru și cu sediul operațional la Geneva. Totuși, Gunvor a renunțat ulterior la achiziție, după ce Trezoreria americană a descris-o drept „marionetă a Rusiei” și și-a exprimat opoziția față de tranzacție.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat că autoritățile române urmăresc cu atenție evoluțiile, mai ales din perspectiva activelor și datoriilor Lukoil de pe teritoriul României. „Trebuie să ne asigurăm că, dacă aceste companii pleacă, datoriile lor nu vor dispărea și nu vom rămâne cu pierderi”, a declarat ministrul, adăugând că deciziile SUA privind sancțiunile nu sunt influențate de Guvernul României.

Potrivit unei analize Politico, sancțiunile impuse Lukoil și Rosneft au generat incertitudine și îngrijorare în statele Uniunii Europene unde aceste companii operează. Țări precum România și Bulgaria se grăbesc să evite o eventuală închidere a rafinăriilor, esențiale pentru aprovizionarea cu combustibil, înainte ca sancțiunile americane să intre în vigoare, la 21 noiembrie. Una dintre opțiunile analizate de autoritățile de la București ar fi solicitarea unei derogări temporare privind aplicarea sancțiunilor, pentru a menține stabilitatea pieței energetice.