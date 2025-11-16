Polonia și Germania continuă să fie destinațiile preferate, însă România și Bulgaria au început să câștige tot mai mult teren

După valul de relocări haotice din 2022, când companiile ucrainene fugeau de război în condiții de urgență, mediul de afaceri din țara vecină trece acum printr-o transformare strategică, scrie profit.ro. Relocările nu mai sunt dictate de panică, ci de calcule economice și geopolitice, menite să reducă dependența de un singur teritoriu și să asigure supraviețuirea în fața incertitudinii.

Polonia și Germania continuă să fie destinațiile preferate, însă România și Bulgaria au început să câștige tot mai mult teren, atrăgând companii prin fiscalitatea prietenoasă, costurile reduse cu forța de muncă și accesul rapid la piața Uniunii Europene.

Sectorul IT, coloana vertebrală a economiei ucrainene moderne, este cel mai activ în procesul de relocare. „Tehnologia informației are avantajul mobilității și al adaptabilității globale. Nu depinde de infrastructură fizică, ci de oameni și inovație”, explică avocata Kateryna Danilova. Alături de IT, industriile ușoară, alimentară, prelucrarea lemnului și producția de componente caută soluții similare, mutându-se în regiuni stabile și deschise investițiilor.

România devine o destinație tot mai vizibilă pentru aceste afaceri, transformându-se dintr-un punct de tranzit, într-o piață de expansiune. Printre cei care pariază pe economia românească se află chiar Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, care a depus oferte pentru achiziția combinatului Liberty Galați și a fabricii ArcelorMittal Tubular Products Iași. Prin divizia DTEK Renewables International, Ahmetov activează deja pe piața locală a energiei verzi, consolidând o prezență de lungă durată.

Lanțul Aurora Multimarket, unul dintre cei mai mari discounteri din Europa Centrală și de Est, a deschis magazine în România, inclusiv în Capitală, mizând pe strategia prețurilor accesibile. Pentru companiile ucrainene, alegerea destinației de relocare ține de un echilibru delicat între siguranță, stabilitate și oportunitate.

