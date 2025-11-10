Proiectul marchează o premieră pentru industria alimentară românească, prin introducerea unui model de distribuție automatizat și deschis investițiilor private

Unul dintre cei mai mari producători de alimente gata preparate din România, a anunțat lansarea primei rețele naționale de lockere refrigerate și congelate, destinate livrărilor alimentare la temperatură controlată. Proiectul, denumit Carmolimp Lockers, marchează o premieră pentru industria alimentară românească, prin introducerea unui model de distribuție automatizat și deschis investițiilor private.

Noua rețea va funcționa printr-un sistem de parteneriat între companie și investitori privați: aceștia achiziționează echipamentele, în timp ce Carmolimp gestionează operarea, mentenanța și logistica de aprovizionare. Investiția inițială începe de la 7.000 de euro pentru un sistem cu 10 celule, iar veniturile pot ajunge la 300 de euro lunar, potrivit datelor companiei.

„Este un proiect care schimbă modul în care se face logistica alimentară la rece în România. Ne propunem să oferim acces rapid la produse proaspete, livrate în siguranță, dar și o oportunitate reală pentru micro-investitori”, a declarat Valentin Șoneriu, directorul general al Carmolimp.

Lockerele sunt complet automatizate, prevăzute cu monitorizare digitală a temperaturii și raportare în timp real, permițând consumatorilor să ridice comenzi la orice oră, fără contact direct cu personalul de livrare. Sistemul este gândit pentru a răspunde cererii tot mai mari de soluții logistice rapide și sigure pentru alimente proaspete, într-un context de extindere accelerată a comerțului online.

Modelul de afaceri presupune o recuperare a investiției în 7,6–15 luni, iar Carmolimp garantează un venit fix în primul an de funcționare, urmând ca partenerii să încaseze o plată per colet livrat.

Rețeaua urmează să fie dezvoltată la nivel național, în zone urbane și rurale, cu lockere amplasate în proximitatea spațiilor rezidențiale, instituțiilor publice sau centrelor comerciale. Compania vizează crearea unei infrastructuri alimentare moderne, care să reducă distanța dintre producător și consumator.

Fondată la Brașov, Carmolimp este o companie cu capital integral românesc, activă de peste 30 de ani în industria alimentară. Deține cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită din România și este principalul furnizor de preparate proaspete pentru sectorul HoReCa.

