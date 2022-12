Poșta Română încearcă noi business-uri. Angajații și copiii lor au primit prime de Crăciun – Interviu exclusiv

Poșta Română a împlinit 160 de ani, însă cei aproximativ 22.000 de salariați nu au cele mai bune condiții de muncă și nici salarii, însă directorul general Valentin Ștefan spune că lucrurile au început să se miște într-o direcție diferită.

R.L: Cum a fost anul acesta pentru Poșta Română, ce câștiguri au fost anul acesta pentru companie?

Valentin Ștefan: Cred că marele câștig pe care Poșta îl are este că am pregătit compania pentru a face lucrurile altfel decât până acum. De la deschiderea subsidiarei din Republica Moldova până la lansarea NFT-ului sau lansarea acestui set de cărți poștale. Toate reprezintă o noutate pentru Poșta Română, după 160 de ani încă este loc de nou în companie. Pentru noi este un mare câștig că testăm toate aceste produse noi și activități, cred că o să ne fie mai ușor să le lansăm fie ca tradiție, fie ca pilon de business.

R.L: Mai concret, anul acesta ați ieșit pe plus sau pe minus?

Valentin Ștefan: Ca orice proiect nou, nu ne uităm la partea financiară. Vă dau exemplu, cutiile poștale, testăm două tipuri de cutii poștale digitale, o dată este gjișeul poștal digital care oferă o arie completă de servicii și după aceea hârtiile clasice care se adresează strict coletăriei. Nu ne uităm la profitabilitate că este foarte greu, dar este important să avem noi mecanismele interne administrative funcționale și după aceea să ne asigurăm că există o deschidere către clienții noștri pe acest segment de business.

R.L: Poșta Română are în plan să ajute micii întreprinzători și ați lansat o colecție de timbre. Dați-ne mai multe detalii

Valentin Ștefan: Este timpul ca Poșta Română să devină pro-activă. Vrem să venim în sprijinul micilor întreprinzători și aici am pregătit un proiect mai mare și aici intră și sprijinirea artiștilor din România. Acum șase luni am fost la un târg de carte și la standul nostru nu aveam cărți poștale foarte frumoase. Tot în cadrul aceluiași eveniment era un alt stand cu cărți poștale excepționale și am fost efectiv gelos pe acele cărți poștale. Mi-am făcut curaj și le-am cerut informații și am aflat că este vorba despre un club al ilustratorilor din România care creează lucruri frumoase. Așa am ajuns să punem în vânzare o colecție de cărți ilustrate pentru români.

R.L: De Sărbători cum ați reușit să faceți față cererilor uriașe?

Valentin Ștefan: De Sărbători există tot timpul o presiune pe tot ce înseamnă Poșta Română ca de altfel pe toate industriile, nu a existat o suplinire a personalului, dar a existat o muncă mai multă pentru colegii din companie. Partea bună este că cu cât reușim să aducem mai multe resurse, putem să dăm înapoi fie prin investiții, fie prin creșteri salariale. A fost pentru prima oară în istoria Poștei când am putut să dăm nu numai o primă de sfârșit de an de 300 de lei, care e maxima permisă de lege, neimpozitabil, dar am extins această primă și către copiii minori ai angajaților companiei, adică aproape 8.000 de copii au primit câte 300 de lei, ceea ce credem noi că este un lucru bun pentru angajați să vadă această recunoaștere a muncii lor, dar se și datorează muncii lor.

R.L: În momentul de față mai faceți angajări sau dimpotrivă concedieri?

Valentin Ștefan: Poșta Română are undeva la 700 de posturi scoase disponibile la nivel național. Deci angajăm în mod constant peste tot. În general are loc o optimizare a nevoii de personal, miza noastră nu este să creștem volumul de muncă, miza noastră este să facem aceste contracte cât mai profitabile. Cât despre cei de la birouri am reușit să mai reducem din ei, din cei 1.700, aproximativ 100 au plecat, unii voluntar, alții s-au pensionat. O reducere naturală pentru că nu am mai angajat în locul lor.