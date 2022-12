Inflaţia rapidă, criza datoriilor şi costul vieţii – cele mai mari ameninţări la adresa afacerilor -sondaj

Impactul inflaţiei rapide, al crizei datoriilor şi al crizei costului vieţii sunt cele mai mari ameninţări la adresa derulării afacerilor în următorii doi ani în ţările G20, arată concluziile unui sondaj publicat, recent, de World Economic Forum.

Pe acest fond, experţii de pe piaţa asigurărilor susţin că tranziţia către „net-zero” emisii de CO2 „a scăzut prea mult de pe agendele multor lideri de afaceri”.

„După un salt de două miliarde de tone în 2021, creşterea emisiilor globale de CO2 în acest an este mult mai mică – aproape de 300 de milioane de tone. Acest lucru se datorează creşterii utilizării energiei din surse regenerabile şi a vehiculelor electrice. În pofida acestor evoluţii pozitive, încă nu suntem pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivul de 1,5 grade Celsius. Tranziţia către net-zero a scăzut prea mult de pe agendele multor lideri de afaceri. Cu toate acestea, efectele schimbărilor climatice sunt atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Chiar şi în actualul mediu geopolitic şi provocator din punct de vedere economic, trebuie să ne concentrăm pe construirea unui sistem energetic mai curat, mai accesibil şi mai sigur, dacă sperăm să menţinem un viitor net-zero la îndemână”, a declarat Peter Giger, Group Chief Risk Officer la Zurich Insurance Group.

Potrivit rezultatelor sondajului, inflaţia rapidă şi/sau susţinută reprezintă principalul risc în ţările G20 chestionate în acest an, cu peste o treime (37%), urmată de crizele datoriilor şi de criza costului vieţii (21%). Alte riscuri identificate sunt: confruntarea geo-economică, potenţialul de prăbuşire a statului, lipsa serviciilor digitale pe scară largă şi inegalitatea digitală.

„Constatările din acest an sunt în contrast puternic cu cele de anul trecut, în special în domeniile cheie, cum ar fi riscul tehnologic şi de mediu. În pofida presiunilor tot mai mari asupra mediului şi a reglementărilor din acest domeniu care s-au intensificat în ultimele 12 luni – şi dacă luăm în considerare ajustările listei riscurilor chestionate în acest an, ca răspuns la evoluţia tendinţelor economice, geopolitice şi de mediu – problemele de mediu au fost în mod semnificativ mai puţin prezente în top 5 riscuri pentru ţările G20. În plus, în pofida ameninţării tot mai mari a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice, acest lucru şi alte riscuri tehnologice s-au clasat printre primele cinci riscuri cel mai puţin frecvent citate în acest an”, se arată în cercetarea de specialitate.

Realizatorii sondajului precizează că, în general, constatările evidenţiază variaţii regionale semnificative între economiile avansate şi pieţele emergente. Astfel, în timp ce riscurile economice asociate cu inflaţia rapidă şi/sau susţinută au fost identificate ca fiind principalul risc de către respondenţii din Europa, America Latină şi Zona Caraibelor, Asia de Est şi Pacific, preocupările societale asociate cu criza costului vieţii au dominat în Orientul Mijlociu, Africa şi Africa Sub-Sahariană. În Asia Centrală şi Asia de Sud, conflictele interstatale şi, respectiv, crizele datoriilor au depăşit preocupările.

Sondajul Executive Opinion Survey a fost realizat, în perioada aprilie – august 2022, de Centrul pentru Noua Economie şi Societate al Forumului Economic Mondial şi a reunit opiniile a peste 12.000 de lideri de afaceri din 122 de ţări.

