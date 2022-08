Românii au investit 75 milioane euro în imobiliare în Dubai anul acesta

Românii au cumpărat anul acesta apartamente de 75 milioane de euro de la SOBHA, unul dintre cei mai apreciați dezvoltatori imobiliari din Dubai.

SOBHA dezvoltă un întreg cartier în zona Meydan, cu multiple facilități pentru cei care vor locui acolo. Cartierul SOBHA Hartland va avea 40% din spațiu ocupat cu zone verzi, plajă privată de 1,8 km lungime, canal cu apă cristalină, restaurante și cafenele, magazine, săli de sport, locuri de joacă pentru copii, piscine, 2 școli internaționale care sunt deja funcționale și printre cele mai apreciate din oraș, plus multe altele.

“Colaborez de un an cu dezvoltatorul SOBHA, reprezentându-i în România, după ce şi eu am achiziționat 3 apartamente în complex anul trecut. Am analizat temeinic toate proiectele și dezvoltatorii imobiliari din Dubai și am ajuns la concluzia ca SOBHA reprezintă cea mai bună opțiune. De fiecare dată când merg la fața locului să văd cum evoluează lucrările (ultima vizită am făcut-o în iunie 2022), îmi reconfirm că am făcut alegerea bună. Am intermediat pentru SOBHA vânzări de peste 17 milioane de euro doar în ultimele 5 luni, iar acum așteptăm cu toții lansarea noului proiect SOBHA Heights, unde există deja o listă de așteptare pentru apartamente’ a declarat Răzvan Pascu, antreprenor și reprezentant SOBHA în România.

Prețurile la SOBHA Hartland încep de la 420.000 euro, iar cele mai vândute sunt apartamentele cu 2 camere (în rate pe 5 ani, câte 10% la fiecare 6 luni)

Conform datelor furnizate de dezvoltatorul SOBHA, cele mai vândute apartamente au fost cele cu 2 camere, unde prețurile pornesc de la 420.000 euro pentru un apartament cu un living și un dormitor, cu o suprafață de circa 80 mp. Iar în ultimele luni atenția investitorilor români s-a îndreptat spre locuințe mai mari, de 3 și 4 camere, ale căror prețuri pornesc de la 520.000 euro pentru 3 camere și 775.000 euro pentru 4 camere. Toate se achită în rate pe 5 ani, câte 10% la fiecare 6 luni, iar avansul pentru rezervare este de doar 2%.

Motivele pentru care românii investesc în Dubai – 0% taxe și impozite, randament peste medie pe proiectele off-plan, posibilitatea de plată în rate pe 5 ani, garantarea investiției de către Guvern

Denumit adesea “Noua Elveție”, grație neutralității politice pe care a dovedit-o de-a lungul timpului, mai ales în ceea ce privește depozitarea averilor oamenilor de afaceri de pretutindeni, Dubaiul oferă numeroase motive pentru care investitorii de pretutindeni au luat în considerare în ultimii 2 ani să își îndrepte atenția spre Emiratele Arabe Unite.

Printre principalele motive se află faptul că nu există taxe şi impozite pe proprietate şi trebuie achitată către Guvern o singură taxă de 4% din valoarea imobilului, un fel de taxă de intabulare. De asemenea, pentru proiectele off-plan ratele se plătesc în conturi escrow, ceea ce înseamnă că sumele de bani nu ajung la dezvoltator decât în momentul în care aceșta termină de construit pe faze de proiect, banii investitorilor fiind astfel garantați de Guvern. Totodată, randamentul net pe termen lung al închirierilor de locuințe în Dubai poate ajunge până la 15% pe proiectele achiziţionate off-plan.

Varianta de plată în rate pe 5 ani (inclusiv 2 ani după predarea imobilului) până în 2027, fără dobândă, este o altă facilitate de care clienţii pot beneficia în momentul achiziției unui apartament la SOBHA, precum și posibilitatea de a obține rezidență și rezidență fiscală în Dubai, dacă se dorește.