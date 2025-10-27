Piața de chirii din București continuă să fie una dintre cele mai active din România, alimentată de fluxul constant de studenți, profesioniști și familii care caută flexibilitate și acces rapid la facilitățile urbane. Creșterea numărului de proiecte moderne a diversificat oferta, însă și criteriile de selecție ale chiriașilor s-au schimbat semnificativ.

Astăzi, cererea pentru apartamente de închiriat se concentrează în zonele cu infrastructură dezvoltată, acces facil la transportul public și proximitate față de centrele de business. Tinerii profesioniști preferă locuințele complet mobilate, eficiente energetic și dotate cu sisteme smart home, în timp ce familiile caută spațiu suplimentar și cartiere liniștite.

Nivelul mediu al chiriei în București variază în funcție de zonă, facilități și vechimea clădirii, însă tendința generală este de stabilitate, cu ușoare creșteri în zonele centrale și nordice.

