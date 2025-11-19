Dacă locuiești la mansardă, știi deja că acest lucru are un farmec aparte. Dimineața, lumina care intră prin ferestre e perfectă, iar seara cerul se vede spectaculos.

Dar locuitul la mansardă poate veni și cu unele neajunsuri: vara se face atât de cald încât abia mai poți respira, iar când plouă, parcă toate picăturile se aud de zece ori mai tare.

Și cu siguranță ai pățit-o și tu – ai lăsat o fereastră deschisă, a început ploaia și te-ai gândit cu groază la ce o să găsești când ajungi acasă.

Adevărul este că mansarda poate fi un loc grozav, dar pentru ca acest lucru să se întâmple este necesar să achiziționezi și să instalezi produse de calitate superioară, echipate cu accesorii care fac locuitul la mansardă cât mai confortabil. Aici intră în scenă ferestrele de mansardă cu acționare electrică sau solară VELUX – soluția modernă pentru o mansardă inteligentă și sănătoasă.

Când mansarda „se încinge” mai tare decât aragazul

Poate ai observat: chiar dacă ai izolație bună, aerul cald se ridică și se blochează sub acoperiș. Mansarda devine un fel de seră. Aerisești, dar de multe ori nu poți lăsa ferestrele deschise prea mult, pentru că riști ploaie, praf sau, mai rău, vizita unei păsări curioase.

Ferestrele de mansardă electrice VELUX rezolvă elegant această problemă. Au motor electric integrat și senzor de ploaie – ceea ce înseamnă că fereastra se închide singură când începe să plouă. Nu mai trebuie să alergi acasă pentru o furtună neașteptată, sistemul face totul automat.

Mai mult, poți programa momentele în care vrei să se deschidă pentru aerisire sau le poți controla de la distanță, direct de pe telefon.

Ai ferestre de mansardă VELUX manuale? Le poți face și pe ele „smart”

Ai ferestre de mansardă VELUX manuale, dar ți-ai dori să beneficiezi de avantajele unor ferestre electrice? Nu trebuie neapărat să le schimbi. Cu un motor electric sau solar VELUX, o fereastră de mansardă manuală se poate transforma ușor într-una automată.

Variantele cu celulă fotovoltaică sunt ideale dacă mansarda e deja finisată, pentru că nu e nevoie să tragi cabluri sau să faci reparații suplimentare.

E ca și cum ai face un upgrade la o mașină: același model, dar cu funcții moderne și mai mult confort.

Mansarda care respiră singură – cu VELUX ACTIVE KIX 300

Cea mai tare parte vine însă atunci când adaugi kitul de control climatic VELUX ACTIVE KIX 300. Sistemul are senzori de temperatură, umiditate și dioxid de carbon, care „simt” când aerul devine prea cald sau prea încărcat și deschid automat ferestrele pentru aerisire.

Practic, casa ta începe să „respire” singură, menținând un climat interior sănătos și confortabil.

Și da, poți controla totul direct din aplicație – chiar dacă ești în vacanță sau la birou. Mai mult decât atât, poți aerisi mansarda înainte să ajungi acasă, direct de pe telefon.

Mai mult confort, mai puțin stres

Ferestrele de mansardă electrice VELUX sunt disponibile și în gama Standard Plus, la prețuri accesibile, dar cu aceleași beneficii de control și protecție.

Sunt testate pentru a rezista în condiții meteo extreme, au un aspect elegant și modern, iar în combinație cu roletele exterioare din aluminiu SSL sau SML, te ajută să păstrezi temperatura ideală tot timpul anului.

Rezultatul? O mansardă inteligentă și sănătoasă, cu aer proaspăt, fără riscul de a uita o fereastră deschisă și fără valuri de căldură în mijlocul verii.

De ce contează cine montează fereastra

Oricât de bune ar fi ferestrele de mansardă VELUX, performanța lor reală depinde și de montaj. Un montaj incorect poate compromite atât produsele, cât și finisajele interioare ale mansardei.

Cele mai frecvente probleme apar din cauza infiltrațiilor de apă, care pot deteriora structura acoperișului, termoizolația și finisajele. În plus, un montaj greșit poate duce la funcționarea defectuoasă a accesoriilor electrice – cum ar fi motoarele de deschidere sau rulourile electrice – reducând confortul și durata de viață a produselor.

De aceea, este esențial ca instalarea să fie făcută conform instrucțiunilor producătorului, de către un montator autorizat VELUX, cu experiență în astfel de lucrări. Un montaj corect asigură etanșeitate perfectă, funcționare impecabilă și o investiție care rezistă în timp.

Pentru un proiect de succes și o durată mare de viață a produselor, îți recomand să apelezi la un montator autorizat VELUX, care oferă consultanță, vânzare, montaj și mentenanță – totul într-un singur pachet.

Un specialist știe exact ce fereastră se potrivește tipului tău de acoperiș, cum trebuie poziționată pentru lumină optimă și cum se instalează corect accesoriile electrice.

Dacă ești din București sau Ilfov, îți recomandăm să apelezi la Rav Construct Company. Aceștia sunt montatori autorizați VELUX, lucrează în domeniul acoperișurilor de aproximativ 25 de ani și oferă un pachet complet de servicii (consultanță, vânzare, montaj și mentenanță).

Concluzie: confortul de mâine e disponibil azi

Poate că până acum ferestrele de mansardă ți se păreau ceva banal, dar odată ce le vezi ca parte dintr-un sistem inteligent, totul se schimbă.

ferestrele de mansardă cu acționare electrică sau solară VELUX aduc inovația și confortul într-un spațiu unde fiecare detaliu contează. Te bucuri de lumină naturală, aer curat, control total și, cel mai important, liniștea că totul funcționează automat – chiar și atunci când nu ești acasă.

Alege soluțiile VELUX pentru mansarda ta și contează pe calitatea montajului profesionist, ca să te bucuri ani de zile de o locuință luminoasă, eficientă și modernă.