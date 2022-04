Există probleme cu disponibilitatea materiilor prime la nivel mondial

Actualul context geopolitic aduce noi provocări pentru piața de construcții și de design interior. Lipsa de predictibilitate, creșterea prețurilor și penuria forței de muncă sunt doar câteva dintre problemele jucătorilor din domeniu, după cum ne-a declarant Cătălina Trupșor, CEO Color Smart Distribution.

Cum a evoluat piața de design interior din țara noastră în ultimii ani?

Piața de design interior a cunoscut o creștere organică de 10-15% anual. În ultimul timp relația oamenilor cu spațiul în care trăiesc s-a schimbat și în perioada pandemiei, preocuparea acestora pentru casele în care trăiesc sau muncesc a fost mai acută decât înainte. Astfel consumatorii din România înțeleg cât de important este să le placă mediul în care petrec mult timp și încep să își dea seama că au nevoie de consilierea specialiștilor ca să obțină amenajări interioare personalizate, unice, speciale. Astfel, proiectele de design interior devin un prim pas normal în drumul spre amenajarea de vis pentru un segment tot mai mare din populație.

Unul din canalele noastre principale de vânzare, aproximativ 30% din cifra de afaceri, este către clientul final prin specialiști – arhitecți și designeri. Putem spune după primele trei luni din an că înregistrăm o creștere de 40% față de anul precedent doar pe acest canal.

Cum a evoluat cererea, în raport cu oferta pe piață de amenajări interioare, în ultimele luni având în vedere că mulți oameni continuă să lucreze de acasă?

În această perioadă majoritatea producătorilor se confruntă cu lipsa materiilor prime, ceea ce înseamnă termene de livrare mari, indisponibilitatea produselor, incertitudine legată de prețul final.

Datorită unui forecast bine gândit ne-am asigurat de anul trecut stocurile la furnizorii externi și astfel reușim să răspundem cerințelor clienților noștri prompt, ca întotdeauna. Acest lucru ne-a adus o creștere a cifrei de afaceri de 25% în primele trei luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent.

Ce noi provocări aduce companiei actualul context geopolitic?

Nimeni nu se simte bine în condițiile actuale când lipsesc siguranța și predictibilitatea, prețurile cresc incontrolabil, există probleme cu disponibilitatea materiilor prime la nivel mondial.

La fel ca mai toți jucătorii din piață avem probleme să găsim oamenii potriviți în poziții cheie. Suntem obligați să fim atenți la felul în care monitorizăm rezultatele obținute, să luăm măsuri corective rapid acolo unde lucrurile nu funcționează conform planurilor, să fluidizăm din mers procese cheie cum ar fi cele care contribuie la construcția comunității Color Smart sau la achiziția de clienți noi.

Pentru noi ca organizație, faptul că în ultimii ani am urmat o strategie clară și bine conturată – ne-am întărit sistemul de distribuție național, am consolidat relațiile cu furnizorii externi, am îmbunătățit legăturile cu comunitatea de specialiști (arhitecți, designer, aplicatori), am devenit mult mai vizibili în mediu online, ne-am păstrat o structură organizațională suplă și flexibilă – ne ajută în contextual actual să răspundem tuturor solicitărilor clienților existenți și să gestionăm eficient noi oportunități ce ne accelerează ritmul de dezvoltare și de creștere.

Creșterea prețurilor materialelor de construcție din piață se resimte și la niveluri vopselurilor? Dacă da, în ce măsură s-au scumpit acestea?

Într-adevăr, în piața de construcții, sunt multe materiale care și-au dublat prețul – fier, lemn. Specific în zona de finisaje sau vopsele, prețurile au crescut cu 20-25% față de anul 2021.

Facem tot ce depinde de noi astfel încât să ținem sub control creșterea prețurilor produselor noastre, de la negocieri cu partenerii externi și interni, la optimizarea stocurilor și a proceselor de livrare. De la începutul anului și până în iunie preconizăm că nu vom fi nevoiți să umblăm la prețurile cu care am început anul 2022. Apoi vom vedea cum procedăm în funcție de ce se întâmplă în mediul extern.

Care sunt principalele provocări pe care le întâmpinați în piață?

Cea mai mare problemă este lipsa de forță de muncă calificată și necalificată plus durata relativ mare a procesului de inducție deoarece avem joburi care cer un nivel semnificativ de specializare.

Colaborarea între toți cei implicați în proiectele pe care le desfășurăm ar putea fi mai bună pe traseul arhitect/designer, constructor, aplicator, furnizor de materiale.

Adeseori ar fi util un management de proiect mai eficient din partea beneficiarilor de lucrare, care să permită atingerea rezultatelor dorite, mai rapid și mai ieftin.

Nu ar strica să avem mai mulți clienți care-și gândesc atent bugetele pentru etapa de amenajare interioară sau exterioară și care realizează că sunt prea săraci ca să achiziționeze materiale de duzină sau să-și încredințeze decorarea de vis unor echipe de băieți pricepuți la toate.

Care sunt actualele tendințe în domeniul amenajărilor interioare (materiale, culori, etc.)?

În 2022 trendul în designul de interior pune un accent mai puternic pe crearea unor spații confortabile, aerisite și funcționale. Oamenii se orientează mai mult spre vopsele decorative, materiale ecologice, antibacteriene, către o paleta cromatică în culori mai vii, autentice, cu o luminozitate potrivită, care sunt inspirate din natură și se armonizează ușor cu mediul.

Publicul a început să fie mai atent la trendurile internaționale și au ales produse care se poartă, cum sunt – betoanele, micro cimentul sau pietrele. Pe scurt se caută soluții unice, personalizate, frumusețe, durabilitate, materiale sustenabile, apropiere e natură.