Analiză e-Toro: Prețurile imobiliarelor în Europa au crescut în ciuda creșterii dobânzilor￼

Inflația ridicată, care reduce puterea de cumpărare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare să fie din ce în ce mai dificilă pentru populație. Ratele creditelor sunt în creștere din cauza majorării dobânzilor și tind să descurajeze investitorii să cumpere proprietăți. Dar piața imobiliară pare să fie încă departe de implozie.

Prețurile locuințelor din România au crescut în medie cu 8,5% în al doilea trimestru din 2022, comparativ cu perioada similară din 2021. Această creștere este mai mică decât media Uniunii Europene, care se apropie de 10%, și este mai mică decât rata anuală a inflației care a fost de aproximativ 15%. Din luna mai a acestui an, prețurile pe metru pătrat în România și-au oprit creșterea și au pierdut 2,6%.

Creșterea prețului locuințelor din România se situează în intervalul de creștere de 27,4% din Estonia și în cel de 2% din Cipru. În regiunea noastră, Cehia înregistrează cea mai mare creștere anuală cu 23,1%, urmată de Ungaria 22,8%, Slovacia 16,6%, Bulgaria 14,6% și Polonia 12,4%. În Europa de Vest, în ultimele 12 luni, prețurile locuințelor din Germania au crescut cu puțin peste 10%, Franța cu 7,1% și Italia cu 5,2%.

Majoritatea (78%) investitorilor români care au răspuns la ultimul sondaj eToro Retail Investor Beat nu sunt deosebit de încrezători în economia românească. Procentul investitorilor care nu se arată încrezători în piața imobiliară locală este mai mic, respectiv 64%, dar e în creștere față de nivelul de 50,2% de acum trei luni.

În timp ce toate aceste creșteri de prețuri fac ca situația de pe piața imobiliară să pară pozitivă, ultimul raport Eurostat din trimestrul al doilea al 2022 arată că în ultimele 12 luni, în 9 țări europene din cele 14 incluse, numărul tranzacțiilor de vânzare a scăzut. În 5 țări, numărul tranzacțiilor de locuințe a crescut: Cipru (+34,0 %), Bulgaria (+26,8 %), Spania (+13,4 %), Portugalia (+8,7 %) și Irlanda (+0,5 %). Din zona noastră, în raport avem Ungaria, care înregistrează o scădere de 2% în timp ce raportul arată una dintre cele mai mari creșteri de prețuri din Europa, precum și Bulgaria, care prezintă creșteri ale numărului de tranzacții imobiliare și ale prețurilor. Austria are o scădere de 15% de la an la an a numărului de vânzări, cu o creștere de 12% a prețurilor.

În Germania, potrivit unui studiu , vânzările în imobiliare vor scădea în acest an pentru prima dată de la criza financiară și economică globală din 2009. După un an record în 2021, condițiile de pe piață s-au schimbat, potrivit unei noi analize a Institutului Gewos. În consecință, vânzările de apartamente, case, imobile comerciale și terenuri ar trebui să scadă cu șapte procente în acest an. Deși de la an la an asistăm la o creștere a prețurilor cu 10%, începând cu luna iulie a acestui an prețurile au început să scadă. Cu toate acestea, pentru anul viitor Gewos prevede o încetinire la aproximativ 3% a creșterii prețurilor și nu o scădere. Presiunea asupra pieței imobiliare germane rămâne ridicată din cauza imigrației puternice și pentru că noile construcții se opresc din cauza costurilor ridicate de construire și scumpirii creditelor.

În România, potrivit ultimului raport , în luna august volumul construcțiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu peste 1% față de aceeași lună a anului trecut. Dar de la începutul anului a crescut cu 6%. Creditele pentru achiziția de locuințe au crescut în fiecare trimestru începând din T3 2021, datele BNR pentru luna august arătând o scădere ușoară față de luna anterioară, însă o creștere cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele conturează un tablou complicat pentru piața imobiliară pentru următoarea perioadă.

Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, are peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor financiare și al investițiilor, precum și un background solid în jurnalism. A ocupat diferite poziții de conducere în zona de Corporate Banking în cadrul Raiffeisen Bank și OTP Bank, pentru a trece apoi la consultanță în afaceri, lucrând pentru mai multe companii printre care și IBM România. Bogdan are un Executive MBA de la Asebuss și Washington University.