The Telegraph prezintă sinteza Davos, World Economic Forum 2023. Era inteligenței artificiale, jurnalismul se schimbă, diagnosticele date digital și multe altele

Jurnaliștii de la renumita publicație britanică The Telegraph prezintă o sinteză a evenimentului World Economic Forum 2023 (WEF 2023), care s-a desfășurat la Davos.

Tehnologia datelor se accelerează, trecând de la o „polcă” la o „tarantella” fulgerătoare. Algoritmii vor începe să „ajute” și apoi să înlocuiască medicii în următorul deceniu, deoarece sunt mai buni din punct de vedere statistic la diagnosticare. Asistentele medicale vor rezista însă mai mult, ele fiind indispensabile pentru îngrijirea și atingerea umană. Acest lucru va reduce costurile de îngrijire a sănătății.

Jurnalismul de rutină va fi uzurpat de chatGPT și genul său, conform discuțiilor din WEF 2023 din Davos. Poate scrie deja articole de știri acceptabile la o fracțiune din salariul unui reporter. În curând, va concura cu comentatorii. Indiferent dacă își dau seama încă sau nu, prezentatoarele de știri TV sunt și ele înlocuibile. Am învățat că este deja posibil să creezi ceea ce arată ca niște ființe umane care vorbesc pe ecran. Până în 2025 nu veți putea spune dacă aceste personalități inventate sunt falsuri sau lucruri reale.

Inteligența artificială (AI) ne preia viața chiar mai repede decât ne dăm seama.

În ultimii cinci ani au avut loc descoperiri care declanșează brusc schimbări sociale vulcanice. „Avem apariția unui set complet nou de tehnologie, care cred că va fi revoluționar. AI este doar la începutul curbei S”, a subliniat Satya Nadella de la Microsoft. „Internetul a avut nevoie de 30 de ani pentru a se răspândi în întreaga lume, cloud-ul și mobilul a durat doar 15 ani, iar acum cred că vorbim de luni de zile”, a spus el. Satya Nadella estimează că cea mai recentă tehnologie va fi o puternică „forță deflaționistă”.

Dacă credeți că internetul, cloud-ul și comerțul digital au stat în spatele marii dezinflații din 1990 până în 2020, fiți pregătiți pentru următorul val. Natura lui Davos este că ești scos din silozul tău mental. Stai lângă oameni care operează la frontieră, le afli preocupările și devii rușinat de propria ta ignoranță.

Am aflat că lumea datelor s-a schimbat în 2017, când o echipă de la Google a prezentat o lucrare intitulată „Attention is All you Need”. Lucrarea, prezentată la Conferința privind sistemele de procesare a informațiilor neuronale, a fost ulterior citată de 63.000 de ori. Este baza GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), o tehnologie de procesare a limbajului.

Din aceasta s-a născut chatGTP al lui Open AI, strâns legat de Microsoft, și viitoarea alternativă LaMDA a Google. Acestea vor înlocui motorul de căutare Google cu un pachet personalizat care să răspundă la întrebările dumneavoastră. Aici se va da bătălia, sau așa au declarat davosienii, conform The Telegraph.

La un mic dejun cu Pat Gelsinger de la Intel, jurnalistii The Telegraph au aflat că primul cip semiconductor AI a fost creat acum 35 de ani. Era inutilizabil. „Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic”, a spus el. Treizeci de ani mai târziu, IA generativă a permis brusc companiilor de tehnologie să valorifice forța colosală a acestei tehnologii.

„Algoritmii și datele ne permit să scriem software în cloud în câteva minute”, a spus el. „Dispozitivele noastre pot auzi totul, pot vedea totul și pot simți totul. În curând, ochelarii mei vor spune aparatului meu auditiv cine ești. Slăbiciunile noastre se vor transforma în puncte forte”, a spus el. Inutil să spun că acest lucru poate fi folosit de totalitari împotriva noastră.

„Mă gândesc: „Uau, putem face asta?” Și apoi mă gândesc „O, Doamne, ei pot face asta”, a spus directorul FBI Christopher Wray. Wray a spus că eforturile Chinei pentru dominația globală a inteligenței artificiale sunt „construite pe baza masivelor de proprietate intelectuală și a datelor sensibile pe care le-au furat de-a lungul anilor”, și care nu sunt supuse constrângerilor democratice. „Este ceva de care suntem profund îngrijorați și cred că toată lumea de aici ar trebui să fie profund îngrijorată”, a spus el în Davos.

Medicina de precizie: vom prezice cine va muri

Miliardarul în domeniul tehnologie Thomas Siebel, acum pionier al inteligenței artificiale la C3.ai, a declarat unui panel tehnologic că cloud computing elastic ne permite să facem lucruri extraordinare, cu consecințe distopice dacă nu suntem atenți.

„Cea mai mare aplicație comercială va fi medicina de precizie. Avem astăzi capacitatea de a agrega secvențele genomului și înregistrările medicale ale populației într-o imagine unificată – hematologie, radiologie, farmacologie, istoric de sănătate, lucrări”, a spus el. „O mare parte din populație va purta – sau va avea încorporate – dispozitive care raportează puls, chimia sângelui, chimia intestinală sau undele cerebrale. Este la îndemâna noastră astăzi. Putem prezice cu un nivel foarte ridicat de precizie cine va fi diagnosticat cu ce boală. Vom ști cine va muri de o boală terminală în următorii trei ani”, a spus el.

„Acesta este uriaș. Vom oferi îngrijiri medicale mai eficiente, cu costuri mai mici, într-o comunitate mai sănătoasă. Ce ar putea merge prost?” „Să ne gândim la asta: fie că avem un furnizor unic de îngrijire (NHS) sau un sistem de piață cvasi-liberă, ca în SUA, dacă nu crezi că vor folosi aceste date pentru a raționaliza îngrijirea sănătății, treci peste asta, pentru că sunt. Vor fi în Marea Britanie, în China și în SUA”, a spus el.

Specialiștii de la World Economic Forum 2023 se așteaptă la o reducere a inflației „nedureroasă”

În ceea ce privește economia globală, comunitatea de la Davos crede în mod covârșitor într-o atenuare și într-o dezinflație „nedureroasă”. „Complezența din acest an este uimitoare”, a spus profesorul de la Harvard Ken Rogoff, expert în ciclurile datoriilor și fost mare maestru de șah din SUA, obișnuit să caute mai mult de o mișcare înainte. Optimismul nu a atins nivelul suprarealist din ianuarie 2008, care trebuie să rămână în istorie ca culmea auto-amăgirii financiare, dar este ciudat de orb la pericolele evidente. Există întotdeauna o narațiune de care te poți agăța.

La această ediție a WEF a revenit și China. Vicepremierul Liu He, plenipotențiar economic al Partidului Comunist, a venit să liniștească elitele de afaceri. El a sugerat că epurarea neo-maoistă s-a încheiat în sfârșit și că diplomația războinică a lupului cedează loc diplomației reale. „Trebuie să lăsăm piața să joace rolul fundamental în alocarea resurselor. Unii oameni spun că China va opta pentru economia planificată. Nu este deloc posibil”, a spus el. „Deschiderea generală este baza politicii de stat. Realitatea națională a Chinei dictează că deschiderea către lume este o necesitate. Trebuie să ne deschidem mai larg și să o facem să funcționeze mai bine”, a spus el.

A fost o serenadă. Nu a existat niciun cuvânt de critică la adresa Occidentului sau SUA. În paralel cu acest discurs prietenos, cursa de revenire a Chinei, după o „secetă” de trei ani, este reală.

Acest lucru va oferi multe oportunități. Chinezii au acumulat 2.000 de miliarde de dolari de economii în exces în timpul „Marelui lockdown” și vor să călătorească. Pregătiți-vă pentru un milion de barili în plus pe zi din cererea chineză de combustibil pentru avioane pe o piață mondială de petrol strânsă. Întrebarea este dacă o China din ce în ce mai „japoneză” este încă capabilă să crească puternic și dacă acest lucru este suficient pentru a compensa constrângerea monetară și austeritatea fiscală din Occident.

Principalele bănci centrale efectuează cele mai agresive creșteri ale ratei dobânzii din memoria vie. Ele trec de la achiziții de obligațiuni (QE) la vânzări de obligațiuni (QT). Ei navighează în ape neexplorate, crescând costul banilor și reducând în același timp cantitatea de bani. Acest lucru se ciocnește cu rate aproape record ale datoriei rămase din pandemie.

Efectele unei astfel de strângeri sunt percepute cu o întârziere lungă. Nu am simțit lovitura completă. Aproape nimeni nu mai acordă atenție masei monetare. Acest lucru este remarcabil, având în vedere că agregatele monetare au oferit o avertizare clară cu privire la creșterea de anul trecut a inflației OCDE. Acei puțini investitori care au acordat atenție au evitat „masacrul 60/40” din 2022, cea mai gravă prăbușire combinată a acțiunilor și obligațiunilor din ultimii 150 de ani.

Ar putea interveni o „criză dezinflaționistă”

Gândirea de grup ignoră acum avertismentul la fel de clar al unei crize dezinflaționiste. Nu ați fi știut în Davos că agregatele monetare reale se contractă cu diferite grade de intensitate în SUA, Marea Britanie și Zona Euro. Davosienii pariază că băncile centrale vor face calibrarea corectă și vor da un pas înapoi în momentul perfect. Hhmm!

Christine Lagarde, de la Banca Centrală Europeană, era acolo, „suflând foc”. „Inflația este mult prea mare”, a spus ea, criticând piețele futures. Fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, și-a repetat apelurile pentru o politică monetară a „pământului pârjolit”. „Cea mai mare tragedie ar fi dacă băncile centrale ar scăpa prematur și ar trebui să luptăm de două ori”, a spus el.

Dacă au existat voci la WEF care susțin că băncile centrale au făcut deja destule înăspriri și că ar trebui să se oprească imediat înainte de a provoca daune grave, nu le-am auzit. Poate că au dreptate. Dar un lucru pe care l-am învățat mergând la Davos timp de aproape două decenii este să nu am încredere în consensul instantaneu.

Sursa: The Telegraph

